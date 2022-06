Premium-Saugroboter von Vorwerk: Den selbstständigen Kobold gibt es jetzt 50 Euro günstiger

Noch bis zum 26. Juni ist der Kobold VR300 von Vorwerk reduziert. Dabei sparst du 50 Euro gegenüber dem Regelpreis und bekommst den praktischen Saugroboter dadurch für 799 statt 849 Euro. Der smarte Haushaltsroboter ist mit einer Vielzahl an Funktionen ausgestattet, die dein Zuhause zuverlässig auf Vordermann bringen. Wir zeigen dir, was der Saugroboter alles kann.

Kobold VR300: Reinigt bis zu 120 Quadratmeter mit nur einer Akkuladung

Die Argumente für einen Saugroboter liegen auf der Hand: Er nimmt dir lästige Arbeit ab und schenkt dir dadurch wertvolle Zeit. Der Kobold VR300 wartet zudem mit einer hohen Saugkraft auf, dank der er Schmutz und Staub von Hart- und Teppichböden problemlos aufnimmt. Auch die Reinigung von Ecken und Kanten ist für den smarten Haushaltshelfer kein Problem. Und dank seiner niedrigen Höhe fährt der VR300 auch unter Tisch, Bett und Regal mit Leichtigkeit. Mit einer Akkuladung reinigt der Saugroboter Flächen von bis zu 120 Quadratmeter in einem Rutsch – so kannst du auch mehrere Etagen von Staub befreien, ohne ihn zwischendurch aufladen zu müssen.

Über die MyKobold App lässt sich der intelligente Haushaltsroboter besonders leicht bedienen – von Zuhause oder unterwegs. Denn darin kannst du unter anderem Zeitpläne und Reinigungszonen einstellen. Dadurch kann der VR300 vollautomatisch deine Wohnung oder dein Haus reinigen, während du entspannt die Beine hochlegst. Außerdem lässt sich der Saugroboter von Vorwerk mit deinem Sprachassistenten verknüpfen. So musst du noch nicht einmal dein Handy aus der Hosentasche holen, sondern kannst die Reinigungsfahrt und andere Funktionen einfach per Sprachbefehl starten.

Kobold-Saugroboter von Vorwerk: Erkennt jedes Hindernis

Der VR300 findet sich dank cleverer Technik in deinen vier Wänden hervorragend zurecht. Er erkennt Hindernisse, fährt um Möbel herum, stoppt vor Kanten und klettert über Teppiche und Türschwellen. Für besonders schmutzige Stellen im Haus kannst du auch bestimmte Flächen festlegen, die sich der Saugroboter verstärkt vornehmen soll. So gehst du sicher, dass auch jede Ecke nach der Reinigung vollkommen sauber ist. Du möchtest nicht jedes Mal dein Handy für die Steuerung nutzen? Dann kannst du viele der Funktionen auch direkt über Tasten am Roboter starten. Nur noch bis zum 26. Juni ist der Kobold VR300 von Vorwerk auf 799 Euro reduziert.

Neben dem Kobold VR300 sind auch weitere Reinigungsgeräte von Vorwerk im Frühjahrs-Angebot. Darunter verschiedene Sets rund um den Kobold Besserwischer: Bestehend aus dem Kobold VB100 Akku-Staubsauger und dem SPB100 Akku-Saugwischer. Damit saugst und wischst du dein Zuhause kabellos glänzend sauber. Auch den leistungsstarken Bodenstaubsauger Kobold VT300 gibt’s aktuell in verschiedenen Sets günstiger – schau am besten gleich vorbei. Mehr zum Bodenstaubsauger erklären wir dir in diesem Artikel.