Vorwerk feiert 140. Jubiläum und verschenkt Akku-Handsauger

Im Zentrum der Angebots-Sets bei Vorwerk steht immer der Akku-Staubsauger Kobold VK7. Dazu ist in manchen Sets die EB7 Elektrobürste für das smarte Staubsaugen von Fußböden enthalten und in anderen ist der Saugwischer-Aufsatz SP7 mit dabei. Außerdem bekommst du hier und da noch einiges an Zubehör mit dazu. Besonders cool: Zu allen Paketen gibt’s den Kobold VC100 Akku-Handstaubsauger geschenkt.

Jubiläums-Set für unter 1.000 Euro: Vorwerk-Akkusauger zum Spitzenpreis

Am günstigsten kommst du momentan im „Jubiläums-Set“ an den Kobold VK7 mit der EB7 Elektrobürste. Hier ist einmal das Grundgerät mit dabei und der Aufsatz zum Staubsaugen für Teppiche und Hartböden. Die EB7 Elektrobürste erkennt automatisch den jeweiligen Untergrund und passt die Saugstärke entsprechend an. Außerdem stehen dir vier manuelle Saugstufen sowie eine Boost-Taste zur Wahl, um selbst gröberen Schmutz loszuwerden. Übrigens hat der Kobold VK7 mit der EB7 Elektrobürste im Test der Stiftung Warentest den Titel „Testsieger“ im wahrsten Sinne abgestaubt. Mehr zum Produkt haben wir dir in diesem Artikel erklärt.

Im Jubiläums-Set bekommst du nun zum Preis von 979 Euro sogar noch den Akku-Handstaubsauger

Kobold VC100 (Limited Black Edition) im Wert von 129 Euro gratis dazu!

Krümel beim Keksebacken? Kein Problem mit dem Vorwerk Kobold VC100, dem Krümelsauger.

Das ist die perfekte Ergänzung für die Reinigung von Sofaritzen, des PKWs oder deiner Regalfächer. Der Akkusauger liefert bis zu 20 Minuten Laufzeit sowie zwei verschiedene Saugstufen. Aber auch die weiteren Sets lohnen sich je nachdem für dich.

Kobold VK7 mit Saugwischer-Aufsatz rabattiert

Das Kobold VK7 Grundgerät gibt’s auch zusammen mit dem SP7 Saugwischer-Aufsatz in mehreren Sets. Hiermit wirst du dann auch klebrigen und feuchten Schmutz im Handumdrehen los. Im „Jubiläums-Set plus“ etwa sind sechs Premium Filtertüten und drei Reinigungstücher mit dabei – den kleinen Handstaubsauger VC100 Akkusauger bekommst du auch hier kostenfrei dazu. Das Set kostet dich aktuell 1.129 Euro. Aber aufgepasst: Die EB7 Elektrobürste ist hier nicht dabei.

Der Vorwerk VK7 als Saugwischer.

Möchtest du die EB7 Elektrobürste und den SP7 Saugwischer-Aufsatz dein Eigen nennen, lohnt sich ein Blick auf die beiden Angebote „Jubiläums-Set premium“ und „Jubiläums-Set deluxe„. In Ersterem sind die beiden Aufsätze neben dem Kobold VK7 mit dabei. Du bekommst aber auch noch sechs Premium Filtertüten, drei Reinigungstücher sowie eine Duftkerze und Duftchips mit dazu, mit denen du dir bei der Reinigung einen angenehmen Duft ins Haus holst. Für dieses Set zahlst du 1.439 Euro statt 1.548,70 Euro und sparst somit über 100 Euro. Den VC100 Akkusauger bekommst du auch bei diesem Set on top geschenkt.

Im „Jubiläums-Set deluxe“ sind außerdem diese Gerätschaften für einen Preis von 1.749 statt rund 1.847 Euro enthalten:

VK7 Akku-Staubsauger

EB7 Elektrobürste

SP7 Saugwischer

PB7 Polsterbürste

6 Premium Filtertüten

3 Reinigungstücher

VC100 Akkusauger Limited Black Edition

AC7 Zubehör Set