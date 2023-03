Top-Laptop für unter 350 Euro: Perfekt für Studium, Homeoffice und mehr

Bei Amazon gibt es aktuell einen tollen Notebook-Deal abzugreifen. Denn für nur 349 Euro und damit 30 Prozent günstiger kommst du jetzt an einen Laptop von HP, der sowohl für Studenten als auch Büroangestellte optimal ausgestattet ist. So punktet das Gerät etwa mit tollen Funktionen wie HP Fast Charge und einer schnellen 256 GB SSD-Festplatte.

Das Preisschild von 349 Euro für das HP Notebook kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Angetrieben wird der Laptop vom Intel Pentium Silver N6000 Prozessor mit einer Prozessorgeschwindigkeit ‎von 1.1 GHz. Hinzu kommen noch 8 GB Arbeitsspeicher. Dadurch eignet sich das Gerät definitiv für deine alltäglichen Büroarbeiten mit mehreren Tabs sowie das Streamen unterwegs.

Einen Gaming-Laptop sollte man hier jedoch nicht erwarten. Dafür punktet das Gerät mit einer schnellen 256 GB SSD-Festplatte sowie dem schicken 15,6 Zoll Full-HD-Display. Dank der Flimmerfrei-Technologie ist der Bildschirm zudem auch bei längeren Arbeitstagen augenschonend. Für die Grafik sorgt gleichzeitig übrigens eine integrierte Intel UHD Grafikkarte.

Leichtgewicht mit Schnellladefunktion

Ein gutes Notebook sollte auf jeden Fall auch leicht zu transportieren sein – und hier punktet der Laptop von HP definitiv. Mit einem Gewicht von gerade einmal 1,65 kg ist das Gerät nämlich nicht nur sehr leicht, zusammengeklappt ist es auch lediglich 1,8 cm dick. Dadurch sollte der Laptop perfekt in so ziemlich jeden Rucksack passen. Damit du mit deinem neuen Notebook auch direkt loslegen kannst, ist Windows 11 Home als Betriebssystem übrigens bereits vorinstalliert. Ein Kritikpunkt ist hingegen die Akkulaufzeit von bis zu 7,5 Stunden, womit du also nicht ganz durch einen kompletten Arbeitstag kommst. Dafür kann sich HP Fast Charge sehen lassen. Ausgeschaltet ist der Laptop nämlich bereits nach 45 Minuten am Kabel wieder bis zu 50 Prozent aufgeladen. Bei den Anschlüssen setzt HP unter anderem auf einen HDMI 1.4b-Slot, zwei USB 3.0 A-Anschlüsse sowie einen USB 3.0 C-Stecker. Hinzu kommt noch ein Mikrofon-/Kopfhöreranschluss und ein Kartenleser-Slot.

Mit einem Rabatt von 30 Prozent auf den UVP bekommst du hier also einen durchaus vielseitig einsetzbaren Laptop für lediglich 349 Euro. Falls du passend zum Notebook auch noch einen neuen Monitor gebrauchen kannst, gibt es aktuell einen Bildschirm für unter 100 Euro im Angebot bei Amazon.

→ HP Laptop für 349 Euro