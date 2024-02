Testnote 2,1: Diese ausgezeichneten In-Ears kosten jetzt nur 59 Euro

Otto sorgt aktuell für ein tolles Angebot in Sachen In-Ear-Kopfhörer. Der Händler haut die LG Tone Free DFP8 Stöpsel jetzt nämlich satte 67 Prozent günstiger raus. Der Angebotspreis von nur noch 59 Euro ist ein absolutes Schnäppchen und im Netz ungeschlagen. Gleichzeitig handelt es sich hierbei aber auch um hochwertige In-Ears. So vergab die Stiftung Warentest etwa die Note 2,1 (Paywall) und lobte insbesondere die gute aktive Geräusch­reduzierung sowie die starke Akkulaufzeit. Wir schauen uns die Bluetooth-Kopfhörer und das Angebot genauer an.

Mit ANC, starkem Akku & Co. – Das bieten dir die In-Ears

Ein guter Sound samt ANC, ein hoher Tragekomfort und ein starker Akku – die LG Tone Free DFP8 In-Ear-Kopfhörer wissen wirklich in jeder Hinsicht zu überzeugen. Dies zeigt zumindest ein Blick auf das Ergebnis der Stiftung Warentest, welche die Stöpsel mit der Note 2,1 (Paywall) auszeichnete. Hier wurde unter anderem der Akku besonders hervorgehoben. Mit einer Ladung halten die Kopfhörer nämlich bereits 10 Stunden durch. Zusammen mit dem Lade-Etui bieten sie dir insgesamt sogar 24 Stunden Laufzeit. Ebenfalls ein großer Pluspunkt ist die Schnellladefunktion. Nach nur fünf Minuten haben die Kopfhörer bereits wieder Power für eine Stunde Musikwiedergabe.

Apropos Musik: Mit das Wichtigste bei Kopfhörern ist natürlich der Sound. Für einen besonders hochwertigen Klang arbeitet LG bei den In-Ears mit den britischen Audio-Pionieren von Meridian zusammen. Die Stöpsel sollen dir dadurch einen satten Sound, inklusive kraftvoller Bässe liefern. Selbst 3D-Sound ist kein Problem für die Bluetooth-Kopfhörer. Über die Tone Free App stehen dir zudem noch zahlreiche Einstellungen zur Verfügung, um den Klang deinen Vorlieben anzupassen. Und dank der starken aktiven Geräuschunterdrückung hörst du dabei auch nur deine Musik und keine Störgeräusche. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket unter anderem vom hohen Tragekomfort sowie dem Schutz gegen Wasser nach IPX4.

67 Prozent Rabatt: Otto sorgt für unschlagbares Angebot

Die In-Ears von LG wissen technisch also wirklich vollends zu überzeugen. Genauso stark wie die Kopfhörer ist aber auch das aktuelle Angebot von Otto. Dank satten 67 Prozent Rabatt kosten die Bluetooth-Kopfhörer jetzt nämlich nur noch 59 Euro! Für den Versand fallen allerdings weitere 2,95 Euro an. Dennoch: Kein anderer Anbieter im Netz kann dieses Angebot unterbieten. Und auch mit Blick auf den langfristigen Preisverlauf kann sich der Otto-Deal absolut sehen lassen. Wer also starke In-Ears zum möglichst kleinen Preis sucht, kann hier bedenkenlos zuschlagen.