Young-Tarife-Knaller: Original Telekom-Deal mit 21 GB für unter 20 Euro

Die originalen Telekom-Tarife mit dem Label MagentaMobil werden nur von der Telekom und im Zuge eines Sub-Verkaufs auch von mobilcom-debitel verkauft. Und genau hier gibt es jetzt ein besonderes Telekom-Schnäppchen. Der Tarif MagentaMobil M Young ist derzeit zum Monatspreis von 19,95 Euro buchbar.

Zusätzlich gibt es ein Datenupgrade um 3 GB, sodass du 21 statt 18 GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung hast. Hierdurch sinkt auch der rechnerische Kurs für ein Gigabyte unter die Ein-Euro-Grenze. Der Haken lässt sich bereits aus dem Tarifnamen herleiten: Der Young-Tarif ist nur für Personen bis einschließlich 28 Jahre buchbar. Für diese Gruppe lohnt er sich unter der Prämisse eines Original-Telekom-Tarifs aber umso mehr.

Ebenfalls wissenswert: Die mobilcom-Variante des MagentaMobil-Vertrags unterscheidet sich zur Telekom-Version auch noch in einem wichtigen Netz-Detail: Nur bei der Buchung über die Telekom selbst gibt es derzeit 5G-Zugang. Allerdings kostet der Tarif hier auch noch 10 Euro pro Monat mehr.

Telekom-Young-Deal: Das steckt drin

Insgesamt profitierst du im mobilcom-debitel-Angebot allerdings von zahlreichen Telekom-Möglichkeiten, wie etwa den StreamOn-Optionen, die bewirken, dass für bestimmte Dienste (Musik, Video, Gaming) kein Datenvolumen berechnet wird. Dazu surfst du mit maximaler Geschwindigkeit (300 MBit/s) im Telekom-Netz, was allein schon als Kaufargument taugt. In diesem Rahmen versurfst du außerdem die genannten 21 statt 18 GB pro Monat, nutzt eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS), EU-Roaming ist genauso inklusive wie VoLTE- und WLAN-Call-Funktionen.

Der Tarif ist je nach Bedarf auch mit eSIM abschließbar und wenn du keinen akuten Bedarf hast, kannst du einen flexiblen Vertragsbeginn in der Zukunft einstellen und dir jetzt, während des Aktionszeitraumes den Preis sichern. Der Anbieter weist darauf hin, dass das Angebot nur kurzzeitig gilt – der Countdown auf der Angebotsseite weist auf einen Endtermin am Sonntagabend hin (10. Oktober). Es ist aber möglich, dass der Deal auch noch in die neue Woche hinein verlängert wird.

Auch interessant: Telekom schafft Vertragslaufzeit ab

Anschlusspreis sparen

Den Tarif schließt du über 24 Monate ab. Selbst wenn du die Altersgrenze in diesem Zeitraum überschreiten solltest, gilt der Young-Preis bis ans Ende der Laufzeit. Generell solltest du allerdings zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kündigen, da die Grundgebühr ab dem 25. Monat höher wird – der Rabatt gilt nur für die ersten zwei Jahre.

→ Telekom-Angebot hier sichern und buchen

Zu Beginn kannst du dir außerdem noch die Rechnungsposition des Anschlusspreises – immerhin knapp 40 Euro – sparen. Durch eine SMS mit dem Inhalt „AG Online“ von deinem neuen Vertrag an die Nummer 22240 werden dir diese Kosten wieder zurückerstattet. Das muss allerdings binnen 2 Wochen nach Vertragsaktivierung geschehen.