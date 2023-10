Sony: Einer der komplettesten Kopfhörer der Welt ist jetzt so richtig günstig

Egal, ob Kopfhörer, Soundbars oder Bluetooth-Boxen – Sony liefert dir in Sachen Audio-Geräten stets absolute Top-Produkte. Das merkt man oftmals aber auch am Preis. Abhilfe schafft da die frisch gestartete Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt. Hier wird nämlich bis zum 30. Oktober (8:59 Uhr) bei zahlreichen Aktionsprodukten der Mehrwertsteuer-Rabatt von 15,966 Prozent abgezogen. Dadurch gibt’s unter anderem High End Audio-Geräte von Sony deutlich günstiger. So kosten beispielsweise die WH-1000XM5 Over-Ears – welche bei uns im Test mit einer absoluten Top-Note abschneiden konnten – dank des Mehrwertsteuer-Rabatts nur noch 277,30 Euro. Wir stellen dir die verschiedenen Hammer-Angebote genauer vor.

Top Sony Kopfhörer zu aktuellen Bestpreisen

Bleiben wir doch direkt bei den starken Sony WH-1000XM5 Bluetooth-Kopfhörern. Nicht umsonst bezeichneten wir die Over-Ears vergangenes Jahr in unserem Test als einen der besten Kopfhörer auf dem Markt. Vom satten Sound samt starkem ANC über den tollen Tragekomfort bis hin zur Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden – hier holst du dir wirklich absolute Top-Kopfhörer. Und das Beste: Im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion zahlst du jetzt nur noch 277,30 Euro für das Sony-Gerät. Hierbei handelt es sich nicht nur um den aktuellen Bestpreis, MediaMarkt unterbietet die Konkurrenz im Netz sogar um über 50 Euro. Übrigens: Der Mehrwertsteuer-Rabatt wird stets erst im Warenkorb abgezogen, wunder dich also nicht über das Preisschild auf der Produktseite.

→ Sony WH-1000XM5 (Schwarz oder Silber) für 277,30 Euro

Etwas günstiger, aber nicht weniger beeindruckend ist das Vorgänger-Modell von Sony. Die WH-1000XM4 bieten unserer Meinung nach sogar einige Vorteile gegenüber dem Nachfolger. Bei MediaMarkt kosten die Kopfhörer in der Farbe Schwarz nach Abzug des Mehrwertsteuer-Rabatts aktuell 226,88 Euro. Alternativ gibt’s die Over-Ears auch in Silber – dann zahlst du jedoch 235,29 Euro. So oder so: Hierbei handelt es sich jeweils um die aktuellen Bestpreise im Netz!

→ Sony WH-1000XM4 in Schwarz für 226,88 Euro

Alle Sparfüchse sollten hingegen einen Blick auf die Sony WH-CH720N Kopfhörer werfen. Für lediglich 78,14 Euro bekommst du hier nämlich ebenfalls starke Over-Ears mit ANC – zahlst jedoch deutlich weniger. Der Sound mag für absolute Audio-Experten vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der teureren Geräte liegen, doch für den Alltag holst du dir mit dem Sony WH-CH720N Kopfhörer dennoch starke Over-Ears. Die Akkulaufzeit fällt mit maximal 50 Stunden sogar noch stärker aus.

→ Sony WH-CH720N Kopfhörer für 78,14 Euro

Soundbar, Bluetooth-Box & Co. – Die weiteren Highlights im Überblick

Doch nicht nur Kopfhörer, auch andere Audio-Geräte von Sony sind während der Mehrwertsteuer-Aktion deutlich billiger zu haben. So kostet etwa die hochwertige Sony HT-A5000 Soundbar mit integriertem Subwoofer statt des UVPs in Höhe von 999 Euro jetzt nur noch 587,39 Euro. Bei anderen Anbietern im Netz zahlst du momentan über 100 Euro mehr!

→ Sony HT-A5000 Soundbar für 587,39 Euro

Wer gleich ein ganzes Surround Soundsystem für sein Heimkino Set-up sucht, sollte sich das Sony HT-A9 System einmal genauer anschauen. Mit vier Speakern, einer Kontrolleinheit sowie der starken 360 Spatial Sound Mapping-Technologie verwandelst du dein Wohnzimmer akustisch wahrlich in ein Kino. Nach Abzug des Mehrwertsteuer-Rabatts stehen hier noch 1.511,76 Euro auf der Rechnung – der aktuelle Bestpreis.

→ Sony HT-A9 Surround Soundsystem für 1.511,76 Euro

Abschließend können wir dir auch noch eine Bluetooth-Box des beliebten Herstellers empfehlen: Die Sony SRS-XP500 Partybox liefert dir Top-Sound und eine tolle Lichtshow für den nächsten Abend mit Freunden und der Familie. Gleichzeitig punktet das Gerät ebenfalls noch mit einem Schutz gegen Wasser nach IPX4, sodass die Party auch vor plötzlichem Regen keinen Halt machen muss. Bei MediaMarkt kommst du jetzt zum Bestpreis von 252,09 Euro an die Partybox.

→ Sony SRS-XP500 Partybox für 252,09 Euro