In den Amazon-Angeboten sind einige interessante Software-Abo-Deals aufgeschlagen. Top-Deal ist sicherlich das Kombi-Paket aus Microsoft 365 und Norton 360 Deluxe. Beide Abos gelten 15 statt sonst nur 12 Monate und kosten gebündelt 52,99 Euro. Das ist ein absoluter Top-Preis, alleine schon für das Office- und OneDrive-Paket von Microsoft. Der Deal lohnt sich also auch, wenn du für das Antivirus-Programm von Norton gar keine Verwendung hast. Wahlweise gibt es das Kombi-Paket zum gleichen Preis auch mit Microsoft 365 und McAffee „Total Protection“ – ebenfalls mit jeweils 15 Monaten (Verlängerungs-)Laufzeit.

Office-Deal bei Amazon für wenige Tage

Bei Amazon läuft ein Tage-Countdown herunter, der das Ende des Deals erahnen lässt: Demnach dauert das Angebot noch fast eine Woche und schließt am 17. Mai. Der Preis von 52,99 Euro ist derzeit konkurrenzlos für das Office-Programm. Selbst am Black Friday war Microsoft 365 für einen Preis von damals 49,99 Euro nicht günstiger, da es dort die regulären 12 Monate im Abo gab – jetzt sind es 15 Monate. Im Angebot ist jeweils die Family-Variante, die du mit bis zu 6 Nutzern teilen kannst, wobei jeder ein eigenes Konto hat und somit auch ein eigenes 1-TB-Cloud-Depot bei OneDrive.

Amazon verkauft die Abos nach dem Stil „Aktivierungscode per E-Mail“. Den Lizenzcode kannst du sofort nach dem Kauf entweder in der entsprechenden Mail oder in deinem Amazon-Konto einsehen und einlösen. Die Office-Programme gibt es für Neukunden bei Microsoft zum Download.

Microsoft 365 auf Vorrat – so oft kannst du die Codes einlösen

Das Office-365-Abo lässt sich auch auf Vorrat kaufen. Wenn du einen Code einlöst, schließt sich das Jahr an ein bereits begonnenes an und verlängert Microsoft 365 um ein angehängtes Jahr, der Kauf ist also unter Umständen eine Investition in die Zukunft. Aber irgendwo steckt Microsoft eine Grenze.

So heißt es beim Office-Support: „Wenn Sie dasselbe Microsoft-Konto verwenden, um mehrere Microsoft 365-Abonnements zu kaufen oder einzulösen, erweitern Sie den Zeitraum für Ihr Abonnement auf ein Maximum von bis zu 5 Jahren.“ und weiter: „Wenn Sie versuchen, demselben Konto zu viele Abonnements gleichzeitig hinzuzufügen, wird in einer Fehlermeldung mitgeteilt, dass die Einlösung fehlgeschlagen ist. Die Höchstdauer von 5 Jahren darf nämlich nicht überschritten werden.“

Das Norton-Abo – ebenfalls für 15 Monate nach Einlösung gültig – bietet umfassenden Internet-Schutz für alle eingeloggten Geräte. Neben klassischer Antivirus-Software steckt hier auch ein VPN-Dienst mit drin sowie Backup-Software für den PC und einige Datenschutz-Funktionen für sicheres Online-Banking.

→ Microsoft 365 Family im Kombi-Paket sichern (endet am 17. Mai)

Im Angebot: Microsoft 365 Family und Norton 360 Deluxe.

Weitere Software-Abos bei Amazon im Angebot

Hast du keinen Bedarf an neuer Office-Software oder nutzt den Microsoft-Service ohnehin nicht, lohnt sich unter Umständen aber ein Blick auf die weiteren Software-Deals bei Amazon. Hobby-Fotografen werden etwa die Programme der Adobe Creative Cloud zu schätzen wissen. Diese beiden Varianten sind im Angebot:

Adobe Lightroom 1 TB (1 Jahr) – 89,99 Euro

Adobe Creative Cloud Foto-Abo mit 20GB: Photoshop und Lightroom – 94,99 Euro

Die McAffee Antivirus-Programme „Total Security“ und „Internet Security 2021“ sind für 5 beziehungsweise 10 Geräte im Angebot. 15,99 Euro und 17,99 Euro werden hier für eine Jahreslizenz im Angebot fällig.

Weitere Amazon-Tagesangebote zielen auf Hardware und Haushaltshelfer: So sind Leuchten von Philips Hue im Angebot und der ganz neue Wassersprudler SodaStream Duo ist bereits vor Marktstart reduziert.