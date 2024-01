So preiswert wie nie: Thermomix-Alternative für nur 199 Euro im Angebot bei Lidl

In Sachen Küchenmaschinen gibt es wohl kaum ein bekannteres Gerät als den Thermomix von Vorwerk. Die vielen Funktionen und Vorteile lässt sich der deutsche Hersteller aber auch bezahlen: Mit einem Preis von weit über 1.000 Euro ist das Gerät ein kostspieliges Investment. Dass eine gute Küchenmaschine gar nicht so teuer sein muss, beweist jetzt Lidl. Der Händler haut sein Silvercrest Monsieur Cuisine Gerät jetzt nämlich zum halben Preis raus. Dadurch zahlst du lediglich 199 Euro für die Küchenhilfe. Was die Thermomix-Alternative alles auf dem Kasten hat und wie gut das Angebot wirklich ist, zeigen wir dir hier.

Preiswerte Alternative zum Thermomix? Das bietet dir die Lidl-Küchenmaschine

Mit einem aktuellen Angebotspreis von 199 Euro ist das Lidl-Gerät mit dem Namen Silvercrest Kitchen Tools Monsieur Cuisine (SKMC 1200 F6) im Vergleich zum Thermomix wirklich unfassbar günstig. Doch was wird dir dafür überhaupt geboten? Das Küchengerät verfügt über einen 800 Watt starken Motor und weiß mit zahlreichen Funktion zu punkten. Kochen, anbraten, dampfgaren, rühren, kneten, emulgieren, pürieren, mixen, zerkleinern und wiegen geht mit der Maschine kinderleicht. Hierfür stehen dir zehn Geschwindigkeitsstufen sowie eine Turbofunktion zum Impulsmixen zur Verfügung. Insgesamt ersetzt du mit der Thermomix-Alternative gleich mehrere Gadgets in der Küche, was gleichzeitig Platz und Zeit spart.

Fisch, Fleisch & Gemüse – Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos

Damit du bei all diesen Möglichkeiten nicht den Überblick verlierst, verfügt die Küchenmaschine über ein 7 Zoll großes Touch-Display zur unkomplizierten Steuerung. Hier findest du dann auch über 500 Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Dadurch können selbst Kochanfänger ausgefallene Gerichte zaubern. Von Backwaren, über Suppen und Soßen bis hin zu umfangreichen Hauptspeisen und Desserts – dir werden hier wirklich kaum Grenzen gesetzt. Und dank der WLAN-Funktionalität, kannst du sogar noch auf viele weitere kostenlose Rezepte in der Online-Datenbank zugreifen.

Schwere Teige mit bis zu 500 g Mehl sind kein Problem

Im Lieferumfang für 199 Euro sind dabei auch direkt alle wichtigen Extras enthalten. Dazu zählt unter anderem ein abnehmbarer Edelstahl Mixbehälter, welcher mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern (Kochvolumen von 3 Litern) ordentlich Platz liefert. Ein Deckel samt Einfüllöffnung, ein Messbecher, ein Rühraufsatz samt Spatel, ein Dampfgaraufsatz (tief und flach) sowie ein Koch- und Messereinsatz sind alle ebenso mit an Bord. Das Zubehör ist dabei komplett spülmaschinengeeignet, wodurch dir nicht nur das Zubereiten, sondern auch das Reinigen leicht von der Hand gehen sollte.

50 Prozent Rabatt: So günstig war das Gerät noch nie!

Nehmen wir abschließend den Preis noch mal genauer unter die Lupe. Auf den ersten Blick wirken 50 Prozent Rabatt sowie der Angebotspreis von lediglich 199 Euro wie ein Schnäppchen für die rundum hochwertige Vorwerk-Alternative. Und auch der Preisverlauf (siehe unten) zeigt: Hierbei handelt es sich um einen Top-Deal!

Günstiger gab’s die Küchenmaschine zuvor nämlich noch nie! Lidl sorgt mit dem aktuellen Angebot somit für einen neuen Tiefstpreis. Wenn du dir also eine umfangreiches Küchengadget anschaffen möchtest – und dir der Thermomix von Vorwerk zu teuer ist – kannst du hier bedenkenlos zugreifen. Die Lieferkosten betragen übrigens 5,95 Euro.