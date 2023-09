So günstig geht 4K-TV: Dieser UHD-Fernseher kostet jetzt nur 289 Euro

Eine UHD-Auflösung, eine ordentliche Größe und vor allem ein absolut günstiger Preis: Dieser TV-Hammer bei Otto kann sich sehen lassen. Bis zum 3. Oktober kannst du dir nämlich einen 43 Zoll großen 4K-Fernseher für lediglich 289 Euro sichern! Was der Smart-TV alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

Unter 300 Euro: Alle Infos zum 4K-TV Schnäppchen

Im Angebot für 289 Euro (plus 39,95 Euro Versandkosten) ist dabei der Telefunken D43Q660M2CW QLED-Fernseher in 43 Zoll. Damit holst du dir zwar keinen riesigen 4K-TV, dennoch kann sich die Größe durchaus sehen lassen. Außerdem sollte das Gerät dadurch auf so ziemlich jede TV-Kommode passen. Gleichzeitig muss aber natürlich auch das Bild stimmen. Von der UHD-Auflösung, über die HDR-Unterstützung bis hin zur Quantum Dot Technologie: Der 4K-TV hat alle Voraussetzungen für schicke Bilder und eine tolle Farbwiedergabe. Hinzu kommen Bildoptimierungen wie Micro Dimming für noch bessere Kontraste.

Abstriche musst du hingegen bei der Bildwiederholfrequenz machen, welche leider nur 50 Hz beträgt. Dadurch könnten besonders schnelle Bewegungen nicht ganz so flüssig dargestellt werden wie bei hochpreisigen Modellen. Abgesehen davon bekommst du aber ein gutes Gesamtpaket geboten, was sich unter anderem auch bei den Anschlüssen zeigt. Der 4K-TV verfügt über gleich drei HDMI-Stecker, zwei USB-Slots, einen digitalen Audioausgang sowie einen Kopfhöreranschluss. Ein CI+-Modul ist zusätzlich ebenso vorhanden wie ein integrierter Triple Tuner.

Dieser kompakte Android-TV ist ein echtes Schnäppchen

Selbstverständlich kannst du den Smart-TV ebenso via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. Dadurch hast du dann Zugriff auf die verschiedenen Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video. Als Betriebssystem kommt übrigens Android zum Einsatz.

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis. Otto streicht bis zum 3. Oktober satte 47 Prozent vom UVP, wodurch du nur noch 289 Euro für den 4K-TV zahlst. Günstiger gab’s den UHD-Fernseher zuvor noch nie im Netz! Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 39,95 Euro.

Alternative von LG für 319 Euro: Ebenfalls ein Schnäppchen

Du suchst einen preiswerten 4K-TV, möchtest jedoch auf eine bekanntere Marke und eine etwas bessere Bildwiederholrate setzen? Dann gibt’s mit dem LG 43UR73006LA UHD-Fernseher ein weiteres Schnäppchen-Modell im Angebot bei Otto. Der Smart-TV misst ebenfalls 43 Zoll und liefert dir natürlich ebenso schicke Bilder in 4K-Qualität. Hinzu kommen hier allerdings deutlich mehr Bildoptimierungen, wie etwa der 4K Upscaler und die AI Brightness Control. Außerdem fällt die Bildwiederholrate mit 60 Hz etwas besser aus.

Das Preisschild des LG-Fernsehers kann sich ebenfalls absolut sehen lassen. Dank eines Rabatts von 40 Prozent stehen hier nur 319 Euro, plus 39,99 Euro Versandkosten, auf der Rechnung.

→ LG 4K-TV in 43 Zoll für 319 Euro