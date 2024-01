Smart heizen zum besten Preis im Netz: FritzDECT Heizkörperregler im Angebot

Mit Temperaturen von teilweise deutlich unter dem Gefrierpunkt gibt’s für Frostbeulen in Deutschland aktuell wenig zu lachen. Abhilfe schafft da natürlich die Heizung, doch die steigenden Heizkosten sind ebenso nicht zu vernachlässigen. Wenn du deine Wohnung warmhalten und dabei trotzdem sparen möchtest, können wir dir die FritzDECT Heizkörperregler aktuell wärmstens ans Herz legen. Bei MediaMarkt gibt’s die nützlichen Gadgets jetzt nämlich in zwei verschiedenen Versionen zum jeweiligen Bestpreis im Angebot. Das FritzDECT 301 Heizkörperthermostat kostet etwa nur noch rund 45 Euro. Was die Geräte alles auf dem Kasten haben und warum sich die Angebote lohnen, erfährst du hier.

Kein Smart Home Hub nötig: Darum greifen viele zu FritzDECT

Das Besondere der FritzDECT-Geräte macht sich im Nu bemerkbar. Im Gegensatz zu den meisten anderen smarten Heizkörperthermostaten brauchst du für das AVM-Gerät nämlich keinerlei Smart Home Hub oder Ähnliches. Solange du eine FritzBox mit DECT-Basis besitzt, kannst du das nützliche Gadget problemlos bedienen. Weitere Geräte oder sonstiger Schnickschnack sind nicht nötig.

Ebenso unkompliziert ist die Installation. Nachdem du dein bisheriges Thermostat abgeschraubt hast, kannst du den FritzDECT Heizkörperregler – dank der mitgelieferten Adapter – ganz einfach montieren. Das smarte Gerät ist dabei mit so ziemlich allen herkömmlichen Heizkörpern kompatibel. Anschließend verbindest du das Thermostat ruckzuck mit deiner FritzBox und regulierst anschließend via PC, Smartphone, Tablet oder FritzFon die Temperatur in deiner Wohnung. Dank der MyFritz-App hast du auf Wunsch zudem sowohl daheim als auch unterwegs immer die volle Kontrolle.

FritzDECT Heizkörperregler: Heizkosten sparen dank vieler smarter Funktionen

Die Installation geht also schon einmal kinderleicht. Doch was bringt ein solches Heizkörperthermostat überhaupt? Laut AVM kannst du mittels der vielen smarten Funktionen – auf die wir im Anschluss genauer eingehen – bis zu 30 Prozent Heizkosten einsparen. Dadurch rentiert sich das preiswerte Gadget im Nu.

Selbstverständlich kannst du mit dem smarten Heizkörperregler die Temperatur in deiner Wohnung genau regulieren. Zu den Funktionen gehört dabei unter anderem auch ein adaptiver Heizbeginn. Dadurch erreicht deine Heizung die Wunschtemperatur zu einem vorher eingestellten Zeitpunkt. Morgens im Bad frieren gehört somit der Vergangenheit an. Generell lassen sich genaue Einstellung für verschiedene Wochentage und Uhrzeiten treffen. Wenn du hingegen verreist oder du gerade nicht daheim bist, kannst du die Temperatur problemlos unterwegs noch herunterfahren, um Heizkosten zu sparen. Eine integrierte Fenster-auf-Erkennung senkt zudem den Wärmegrad automatisch, sobald du lüftest. Wenn du dir gleich mehrere AVM FritzDECT Heizkörperregler anschaffst, kannst du diese obendrein zu Gruppen zusammenfassen und deine Räume unterschiedlich heizen.

Die praktische App macht die Temperatur-Regulierung super komfortabel

Bestpreis-Hammer: Diese beiden FritzDECT Heizkörperregler lohnen sich aktuell

Wenn du Interesse an den Heizkörperreglern von AVM hast, ist MediaMarkt momentan die beste Adresse. Das FritzDECT 301 Heizkörperthermostat ist etwa mit einem Rabatt von 23 Prozent für 44,99 Euro im Angebot. Dieser Preis ist aufgrund der Gratis-Lieferung im Netz momentan ungeschlagen.

→ FritzDECT 301 Heizkörperthermostat für 44,99 Euro

Alternativ gibt es auch das neuere Modell, den FritzDECT 302 Heizkörperregler, bei MediaMarkt im Angebot. Hier streicht der Elektromarkt ebenfalls 23 Prozent vom UVP und sorgt mit seinem Preisschild von 52,99 Euro für einen weiteren Bestpreis. Generell gab’s das smarte Gadget laut guenstiger.de zuvor lediglich einmal einen Euro billiger. Beim FritzDECT 302 profitierst du – neben den bereits erwähnten Funktionen – zusätzlich noch von einer Frostschutz- und Boost-Funktion. Vor allem letztere ist für die kalten Wintertage ein tolles Feature: Hiermit heizt du kalte Räume nämlich besonders schnell auf.

→ FritzDECT 302 Heizkörperregler für 52,99 Euro

Wenn du dir gleich mehrere der FritzDECT 302 Heizkörperregler holen möchtest, gibt es zusätzlich übrigens ebenfalls ein 5er-Set für 249 Euro im Angebot. Rechnerisch lohnt sich dieses Paket – wenn du mehrere smarte Thermostate benötigst – auf jeden Fall.