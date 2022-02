MacBook (M1) für unter 1.000 Euro – Saturn feiert Apple Days mit Top-Deals

Die Apple Days von Saturn laufen eine gute Woche lang, schließen nahtlos an die diesjährige Super-Bowl-Aktion an und enden am kommenden Dienstag (22. Februar). Bei den höchst preisstabilen Apple-Produkten gibt es nicht die ganz großen Rabatte, die Saturn vielleicht sonst vollmundig versprechen kann. Wer sich allerdings in der Apple-Umgebung wohlfühlt, kann hier immer mal wieder einige Schnäppchen mit Apfel-Label finden.

Zuletzt waren insbesondere die Apple Pencils (erste und zweite Generation) die Kassenschlager der wiederkehrenden Apple-Aktionen von MediaMarkt oder Saturn. Auch jetzt sind die Eingabestifte fürs iPad zu finden, preislich waren die Stift-Deals aber auch schonmal besser. 92 Euro (1. Gen) und 125 Euro (2. Gen) stehen hier auf den Preisschildern. In anderen Sphären sind die Angebote hier vielversprechender.

MacBook Air mit M1-Prozessor für 966 Euro

Dieses Angebot wird in den Apple Days ordentlich beworben, war aber auch schon davor zu diesem Preis zu haben. Nichtsdestotrotz handelt es sich um einen guten Deal:

MacBook Air (2020) kostet in der angebotenen Konfiguration 966 Euro und landet dadurch ein Stück unter der 1.000-Euro-Marke. Der Apple-Preis für den Laptop liegt bei 1.129 Euro. Der Saturn-Preis wurde allerdings unter anderem von Amazon gekontert.

Bei dem Gerät handelt es sich um ein 13-Zoll-Notebook in Apples Basis-Ausstattung. Es bietet eine 256 GB große SSD-Festplatte, 8 GB Arbeitsspeicher und den Apple M1 Prozessor, der im Vergleich zu den Intel-betriebenen Apple-Notebooks noch etwas performanter arbeitet. Darüber hinaus ist es mit aktuellen Standards und Anschlüssen ausgerüstet. Hierzu zählen etwa WiFi 6, zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse oder Bluetooth 5.0. Mit 1,29 Kilogramm ist es zudem ein recht leichter Vertreter seiner Zunft.

Bei Saturn kannst du das Apple MacBook Air (2020) zum Angebotspreis von 966 Euro sowohl in Grau und Silber als auch in goldener Farbe kaufen. Dazu gibt es aktionsbedingt noch 4 Gratis-Monate für den Musik-Streamingdienst Apple Music.

Apples eigener M1-Chip ist derzeit im MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini zu finden.

HomePod mini und AirPods Pro bei Saturn und MediaMarkt

Der Smart Speaker Homepod mini ist bei der Saturn-Aktion ebenfalls wieder im Angebot. Statt der regulären 99 Euro ist die stationäre Siri jetzt für 84 Euro zu haben. Eine kleine, aber bei Apple bemerkenswerte Ersparnis also. Mit dem Rabatt unterbietet der Händler die Konkurrenz, die inklusive Versand noch mehr als 90 Euro verlangt – möglich ist jedoch, dass Amazon und Co. hier alsbald nachziehen werden. Bei Saturn ist der Versand ab einem Einkaufswert über 59 Euro gratis, der Homepod mini ist hier in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Daneben ist noch ein Apple-Produkt im Angebot – allerdings bei MediaMarkt: Die kabellosen Kopfhörer AirPods Pro kosten hier jetzt 205 Euro, was an sich kein Sensationspreis ist. Allerdings handelt es sich um die Variante mit MagSafe-Ladecase, das sich sicher an iPhones der 13er-Serie befestigen und aufladen lässt. Hast du es nicht so mit In-Ear-Gummieinlagen, sind vielleicht auch die normalen AirPods (3. Generation) einen Blick wert – sie kosten bei Saturn jetzt 175 EUro.

→ Homepod mini für 84 Euro

→ AirPods Pro mit MagSafe für 205 Euro

→ Apple AirPods 3 für 175 Euro

iPhone 12 monatlich unter 30 Euro

Auch im Tarifshop des Händlers, der Saturn Tarifwelt, sind einige Apple-Angebote aufgeschlagen. So gibt es hier derzeit das iPhone 12 mit 15-GB-Tarif im Vodafone-Netz für monatlich 29,99 Euro. Das iPhone kostet hier einmalig 88 Euro, aktionsbedingt entfallen derzeit Anschlusspreis und Versandkosten.

Daneben gibt es in den Saturn Apple Days (bis 22. Februar, 20:00 Uhr) zahlreiche weitere Apple-Angebote, etwa zu den Apple-Watch-Modellen, viel Zubehör – auch von Drittanbieter wie Logitech, Eve, SanDisk, WD oder Toshiba. Zudem noch weitere MacBooks und Mac-Produkte und auch iPhones ohne Vertrag.