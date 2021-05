Bei MediaMarkt gibt es zum langen Wochenende einen echten Handy-Tarif-Knaller: Das überaus beliebte Samsung Galaxy S20 FE wird im Bundle mit einem Vodafone-LTE-Tarif nahezu verscherbelt. Mit der Zubehör-Zugabe – die Galaxy Buds Live gibt es ohne Aufpreis dazu – liegt der Gesamtwert der Hardware bereits unter den Kosten für den Vertrag. Den Tarif gibt’s rechnerisch also quasi geschenkt. Dazu weiter unten mehr.

Galaxy S20 FE mit Vodafone-LTE für unter 20 Euro: Das steckt drin

Der „Vatertags-Deal“ gilt nur kurze Zeit über den anstehenden Feiertag und endet bereits am Freitagvormittag um 9 Uhr wieder. Das Galaxy S20 FE gibt es in der LTE-Variante und mit 128 GB Speicher für einmalig 19,99 Euro. Zu dem Handy schließt du den Tarif green LTE 5GB ab, der dich mit monatlich 5 GB LTE-Datenvolumen (LTE50) ins Vodafone-Netz schickt. Für den alltäglichen Gebrauch reichen die 5 GB aus, für alle Fälle handelt es sich bei dem Gerät um ein Dual-SIM-Smartphone, denn das Angebot kommt ja wie eingangs erwähnt über den Preis. Wo wir beim Thema sind: Monatlich zahlst du für den Tarif 19,99 Euro, einmalig kommt noch die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro hinzu.

Wir reden also von einem Tarif-Deal unterhalb der magischen 20-Euro-Grenze, der kleine Highlights – etwa den Vodafone-Netzzugang mit bis zu 50 Mbit/s – bietet und sich im Marktumfeld gut behauptet. Daneben bietet er eine Allnet-Flat für Anrufe und du erhältst Zugriff auf das Freenet–Hotspot-Netzwerk, das weltweit zahlreiche WLAN-Zugangspunkte beinhaltet. Vertragspartner ist mobilcom-debitel.

Das Samsung Galaxy S20 FE ist die Version der S20-Serie, die vereinen soll, was sich viele Fans wünschten: größerer Akku, geringerer Preis, mehr Vielfalt. Hier haben wir das Gerät getestet.

Alle Inhalte und Kosten: Der Schnäppchen-Check

Dazu gibt es in diesem Deal noch die kabellosen Kopfhörer Samsung Galaxy Buds Live gratis dazu. Alleine die Hardware-Kosten haben einen aktuellen Gegenwert von 499 Euro für das Smartphone und 88 Euro für die Kopfhörer – wenn du sie getrennt neu kaufen würdest.

In diesem Vatertags-Bundle zahlst du über die zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit insgesamt 539,74 Euro (24 x 19,99 Euro Grundgebühr; 19,99 Hardware- und 39,99 Euro Anschlusskosten). Das liegt bereits unter dem angegebenen Kombi-Preis von 587 Euro. Der Effektivpreis ist hier mit -1,97 also negativ, was den Schnäppchenfaktor des Deals unterstreicht.

→ Angebot bei Saturn sichern

→ Angebot bei MediaMarkt sichern

Wichtig zu wissen: Der Angebotspreis wird nur über die 24 Monate Mindestlaufzeit gehalten. Danach steigt er zwar nur unwesentlich um 2 Euro pro Monat auf 21,99 Euro. Allerdings ist das Handy dann abbezahlt und 22 Euro für einen 5-GB-Tarif dürften im Jahr 2023 trotz allem überteuert sein. Wir empfehlen also eine rechtzeitige Kündigung. Ebenfalls wissenswert: Der günstige Tarif beinhaltet nur eine Allnet-Flat für Anrufe, SMS kosten jeweils extra. Auch 5G ist in dieser Preis-Liga noch kein Thema. Obendrein unterstützt das hier angebotene S20 FE den neuen Netzstandard auch noch nicht.