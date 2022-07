Samsung-Flaggschiff effektiv kostenlos: Galaxy S22 wird ohne Zuzahlung zum echten Preis-Tipp

Neben den „Red Friday“-Angeboten zu zahlreichen Technik-Schnäppchen, auch Smartphones, ist das aktuelle Top-Angebot von MediaMarkt eines aus dem Neben-Shop „Tarifwelt“. Es enthält das Galaxy S22 von Marktführer Samsung und einen Tarif, der nicht nur Mitnahme-Effekt ist. Das Angebot schnürt sich rund um die „Enterprise-Edition“ des Samsung-Flaggschiffs aus dem aktuellen Jahr, also einer Ausführung, die das Thema Software-Sicherheit noch mehr in den Fokus nimmt, sich technisch aber nicht vom Ursprungs-Modell unterscheidet. Ein Alternativ-Angebot kostet nur wenig mehr und enthält neben dem S22 noch eine Xbox Series S ohne Aufpreis. Weiter unten im Artikel haben wir diesen S22-Deal zusammengefasst. Du hast also quasi die Wahl – keine Zuzahlung oder größere Einmalkosten und dafür eine Konsole.

Der Tarif ist nicht nur Mitnahme-Option

Zurück zum Top-Deal: Das Galaxy S22 kostet mit dem Tarif O2 Grow einmalig 29 Euro und monatlich 29,99 Euro. Ein zusätzlicher Anschlusspreis (sonst gerne 40 Euro) fällt genauso wenig an wie Versandkosten. Du zahlst also wirklich nur einmalig 29 Euro und 24 Monate lang 29,99 Euro per Rechnung. Insgesamt also 748,76 Euro. Zum Vergleich: Das S22 gibt es derzeit nur in Einzelfällen mal für unter 700 Euro.

Für die Differenz von im besten Fall bis zu 50 Euro solltest du keinen allzu dollen Tarif erwarten? Da liegst du falsch. Der O2 Grow ist ohne Untertreibung das absolute Tarif-Highlight in diesem Jahr. Auch wenn das O2-Netz nach wie vor als schlechtere Wahl im Vergleich zu Telekom und Vodafone gilt (Netztests sehen das im Übrigen gar nicht mehr so). Aber der Reihe nach: Beim Grow-Tarif ist der Name Programm: Du startest mit 40 GB Datenvolumen und allen Netzbetreiber-Vorzügen bei Geschwindigkeit und 5G-Zugang. Jedes Jahr kommen 10 GB drauf. Der Tarif wächst also mit. Im zweiten Jahr sind es dann schon 50 GB, danach ist die Mindestvertragslaufzeit rum und du könntest kündigen. Tust du das nicht, bleibt das Wachstum, im dritten Jahr nutzt du schon 60 GB pro Monat und das geht dann so weiter.

Weitere Vorteile des zum O2–Geburtstag limitiert aufgelegten Vertrag: Du zahlst keinen Anschlusspreis und du kannst den Tarif dank Connect-Option auf mehreren SIM-Karten nutzen und so auch mit anderen Geräten online gehen oder das Datenvolumen mit Freunden und Verwandten teilen.

S22 ohne monatliche Zuzahlung – Galaxy-Flaggschiff als Preis-Tipp

Der Preis für den Tarif liegt stabil bei 29,99 Euro. Da du diesen Preis auch mit dem S22 im Bundle zahlst, ändert der sich nach zwei Jahren also auch nicht. Umgedreht zeigt das aber, was wir hier für ein Schnäppchen haben. Abgesehen von den 29 Euro Einmalzahlung, ist das Samsung-Flaggschiff zum Nulltarif eingepreist. Ein wirklich fairer Deal.

Alternative: Hier gibt es eine Gratis-Xbox dazu

Eine interessante Alternative gibt es übrigens bei Saturn – und zwar zum gleichen monatlichen Preis. Hier steckt zwar ein etwas weniger umfänglicher Tarif drin, aber es gibt andere Vorteile neben dem identischen Galaxy S22 (Enterprise Edition) als Haupt-Aspekt. Der Tarif bringt dich ins Telekom-Netz, allerdings mit einem Tarif von mobilcom-debitel, der 14 GB LTE-Speed bietet. Besonders wird das Angebot, das auch 29,99 Euro pro Monat kostet, aber durch die Gratis-Zugabe einer Xbox Series S. Die Konsole steckt kostenlos mit drin und wertet den Deal insgesamt deutlich auf. Hier zahlst du einmalig 99 Euro für die Hardware, zusätzlich auch noch 39,99 Euro für den Tarifanschluss – die Xbox-Zugabe macht sich also auch auf der Einmal-Rechnung bemerkbar. Einen solchen Xbox-Deal gibt es übrigens auch zum Galaxy S21 FE.