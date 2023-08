Samsung Beamer über 400 Euro billiger: Günstiges Heimkino – auch unterwegs

Die Samsung SmartDeal Aktion liefert dir nicht nur tolle TV-Deals mit fettem Cashback – auch ein Full-HD-Beamer der beliebten Marke ist jetzt günstiger zu haben. Saturn streicht aktuell satte 36 Prozent vom UVP, wodurch du in Kombination mit dem 50-Euro-Cashback nur noch 489,99 Euro für den Beamer zahlst. Holst du dir zusätzlich noch eine Samsung Soundbar, kannst du das Cashback sogar auf 100 Euro verdoppeln. Alle Infos zu dem Gerät und der Aktion gibt’s hier.

Samsung SmartDeal: So sicherst du dir doppeltes Cashback

Bis zum 10. September kannst du im Rahmen der Samsung SmartDeal Aktion ordentlich Geld sparen. Beim Kauf eines Aktionsgeräts, zu denen neben Smart-TVs und Soundbars auch der Full-HD-Beamer „The Freestyle“ zählt, kannst du dir nämlich teilweise große Cashback-Beträge sichern. Bei dem Beamer gibt’s etwa 50 Euro zurück.

Doch das war noch nicht alles. Wenn du dir zusätzlich zum Beamer noch eine Soundbar aus der Aktion holst, wird das Cashback verdoppelt! Dadurch werden bei dem Beamer dann satte 100 Euro vom Kaufpreis gestrichen, wodurch du für das Samsung-Gerät dann nur noch 439,99 Euro zahlst. Als passende Soundbar können wir dir hierbei die Samsung HW-Q810GC/ZG für 694,99 (inklusive 85 Euro Cashback) empfehlen. Um dir das Cashback zu sichern, musst du deine Geräte nach dem Kauf auf dieser Aktionsseite registrieren.

→ Samsung SmartDeal bei Saturn

„The Freestyle“ – Das bietet dir der mobile Full-HD-Beamer von Samsung

Beim sogenannten „The Freestyle“ ist der Name Programm. Der Full-HD-Beamer (Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel) von Samsung kann nämlich äußerst vielseitig eingesetzt werden und sowohl in deiner Wohnung, als auch beim nächsten Camping-Ausflug für Kino-Feeling sorgen. Dabei sind große Bildflächen von 30 bis 100 Zoll möglich. Die Helligkeit beträgt 550 Lumen, während das Kontrastverhältnis bei 100.000:1 liegt.

Dank der kompakten Größe und dem geringen Gewicht (830 g) ist der Beamer leicht zu transportieren.

Gleichzeitig ist das Set-up kinderleicht. Das Bild wird automatisch angepasst, optimiert und per Autofokus scharfgestellt, sodass selbst unebene Flächen zur Projektion dienen können. Eine weiße Wand brauchst du bei dem Samsung Beamer ebenso nicht. Die Projektion kann nämlich je nach Wandfarbe angepasst werden. Per Knopfdruck lässt sich das Bild auch im 180° Winkel bewegen, sodass du beispielsweise deine Decke zur Leinwand machst.

Der WLAN-fähige Beamer kann übrigens ruckzuck mit dem Internet verbunden werden. So greifst du dann im Handumdrehen und ohne extra Geräte auf die gängigen Streaming-Anbieter zu. Alternativ verbindest du dein Smartphone über die SmartThings App mit dem Beamer und spiegelst dadurch deinen Bildschirm. Dabei sorgt übrigens der integrierte 5-Watt-Lautsprecher für 360° Sound. Ein micro-HDMI-Anschluss (mit eARC) ist ebenfalls vorhanden. Damit dir unterwegs nicht der Saft ausgeht, kann das Gerät zudem per USB-C Kabel an einen externen Akku mit mindestens 60 W angeschlossen und geladen werden.

→ Samsung Full-HD-Beamer für 489,99 Euro (inklusive 50 Euro Cashback)