Profi-Maus von Logitech jetzt viel günstiger: Diesen Home-Office-Deal darfst du nicht verpassen

Die MX Master 3 von Logitech ist heute im 24-Stunden-Deal von MediaMarkt deutlich reduziert. Das Profi-Equipment fürs Büro ist in der Premium-Serie „MX“ von Logitech zu Hause und ein echter Tipp. Mit einem UVP von 109 Euro und oft nur wenig Rabatt ist das kleine Gerät für eine Maus allerdings auch recht teuer.

Mehr als 50 Prozent Rabatt: MediaMarkt verschleudert die MX Master 3

Die Funkmaus kostet jetzt und nur bis Sonntagmorgen lediglich 49 Euro und ist damit gegenüber dem Herstellerpreis um mehr als die Hälfte reduziert. Und auch im restlichen Netz ist sie nicht günstiger zu haben. MediaMarkt verlangte bis vor Angebotsstart noch 80 Euro für die hellgraue Version, die als einzige im Angebot ist. Dunkelgrau gibt es sie auch für 70 Euro – etwa bei Amazon.

Die hellgraue „Mid Grey“ Variante ist für 49 Euro aber jetzt zum wirklichen Knallerpreis zu haben, denn so günstig war die Maus im vergangenen Jahr lediglich an einem Tag. Ansonsten schwebt der Preisverlauf immer mindestens rund um die 70-Euro-Marke. Die hellgraue Variante der MX Master 3 war noch nie so günstig wie jetzt.

Business-Maus mit feinen Funktionen und seitlichem Scrollrad

Die Maus ist intuitiv bedienbar und verfolgt einen ergonomischen Ansatz beim Design. Das Haupt-Scrollrad besitzt ein Raster, das sich automatisch ausklinkt, wenn du ruckartig drehst. Dann scrollt es sich viel leichter und binnen Sekunden hast du in einer eine Excel-Tabelle mehrere Hundert Zeilen überflogen. Scrollst du langsam, bleibt das Raster drin und du bist Zeile für Zeile unterwegs, um nichts zu verpassen.

An der Daumenposition der Rechtshänder-Maus befinden sich zwei Navi-Tasten, die sich belegen lassen und nativ mit der Vor- und Zurück-Funktion für Browser und Dateimanager konfiguriert sind. Daneben ist ein seitliches Scrollrad, das sich für horizontale Dateibearbeitung eignet und hier gute Dienste verspricht. Auf der Unterseite ist der Funksensor, der die Bewegungen übersetzt. Der Funksensor ist so konzipiert, dass er sogar auf Glastischen präzise funktioniert und keine Aussetzer hat.

Die Logitech MX Master 3

→ Logitech MX Keys Mini im Test: Schicke kleine Home-Office-Tastatur

→ Die 5 beliebtesten Mäuse und Tastaturen bei Amazon

Die Maus besitzt einen Akku, den du per USB-C aufladen kannst. Wechselbatterien gehören der Vergangenheit an. Einmal vollgeladen, reicht der Akku für rund 70 Tage. Mitgeliefert wird ein USB-Dongle zum Verbinden. Allerdings kannst du die Maus auch direkt via Bluetooth verbinden, ohne das USB-Dongle zwischenzuschalten. Insgesamt kannst du sie drei verschiedenen Geräten zuordnen. Welches du gerade bedienst, kannst du auf der Unterseite der Maus auswählen.

Das Angebot bei MediaMarkt gilt bis Sonntagmorgen, 9 Uhr und wird dann abgelöst. Bei Saturn ist im gleichen Zeitraum ein Riesen-Fernseher von Samsung im 24-Stunden-Angebot deutlich günstiger erhältlich.