In einer Woche ist Prime Day: Amazon zündet jetzt schon diese Countdown-Kracher-Deals

In der nächsten Woche steht der zweite Amazon Prime Day in diesem Jahr an. Der Schnäppchen-Marathon steigt eigentlich erst am Dienstag und Mittwoch (10. und 11. Oktober). Schon im Vorfeld gibt es aber einige lohnenswerte Countdown-Deals zu den – wie sie von Amazon genannt werden – „Prime Big Deal Days“.

So verschenkt Amazon via Prime Gaming jetzt schon einige hochwertige PC-Spiele, über die wir dich hier genauer informieren. Aber vor allem sind es die klassischen Amazon-Services, die du jetzt monatsweise komplett gratis nutzen kannst. Prime-Kunden profitieren besonders, aber auch Nicht-Prime-Kunden können hier etwas abgreifen.

Amazon Music Unlimited für 4 Monate kostenlos

Der Musikstreamingdienst Amazon Music Unlimited ist eine der Top-Alternativen zu Spotify, Apple Music und Co. – immerhin hast du auch hier Zugriff auf über Millionen von Songs sowie zahlreiche spannende Podcasts. Das All-In-Musik-Abo kannst du dir jetzt wieder für bis zu vier Monate gratis sichern. Anstelle von monatlich 9,99 Euro (10,99 für Nicht-Prime-Kunden) bekommst du den Dienst aktuell nämlich komplett umsonst – und das auch ohne Prime-Abo. Dann bekommst du allerdings „nur“ 3 Freimonate.

Alles, was du dafür machen musst, ist dich auf dieser Aktionsseite anzumelden und schon kannst du los streamen. Die vier Monate gibt es dabei exklusiv für Prime Mitglieder, ohne entsprechendes Abo bekommst du immerhin drei Monate lang in den kostenfreien Genuss von Amazon Music Unlimited. Die Aktion läuft dabei noch bis zum 11. Oktober.

Amazon Music Unlimited Angebot zum Prime Day

Nach Ablauf des Gratiszeitraums wandelt sich das Abo wie üblich automatisch in eine kostenpflichtige Variante um. Als Prime Mitglied fallen dann monatlich 9,99 Euro an, sonst kostet Music Unlimited 10,99 Euro im Monat. Besonders cool: Du kannst, nachdem du dir die Gratismonate geschnappt hast, direkt wieder kündigen und verhinderst so, dass künftig Kosten anfallen.

Doch aufgepasst: Das Ganze gilt nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited. Wenn du in letzter Zeit – etwa am vergangenen Prime Day – schon mal ein Gratis-Abo für den Musikstreamingdienst abgegriffen hast oder du bis vor Kurzem noch Kunde warst, kannst du wahrscheinlich nicht an dieser Aktion teilnehmen.

Bücher & Hörbücher gratis: Auch Audible und Kindle mit spannenden Prime-Day-Deals

Ein weiterer Service, den es jetzt mit Preisvorteil gibt, ist Audible. Die Hörbuch- und Podcast-Plattform gehört mittlerweile zum Amazon-Imperium und ist im Prime-Angebot für 2 Monate (60 Tage) kostenlos (danach 9,95 Euro, jederzeit kündbar). Besonders an dem Angebot ist, dass du hier monatlich ein komplettes Hörbuch gratis anhören und behalten kannst. Für dieses konkrete Angebot bedeutet das, dass du faktisch 2 Hörbücher geschenkt bekommst.

Für Leseratten ist in den Prime-Day-Angeboten ebenfalls gesorgt. So kommen Prime-Kunden in den Genuss von 3 Monaten Kindle Unlimited ohne Kosten. Danach würde das jederzeit kündbare Abo 11,75 Euro monatlich kosten. Gerade für die Herbst-Winter-Saison ein starker Deal, wenn die Abende zum gemütlichen Lesen einladen.

Das Kindle Unlimited Abo umfasst Millionen Buchtitel, die du dir einfach auf deinen eBook-Reader ziehen kannst und auf Abruf liest. Was du separat noch brauchst, ist der passende eBook-Reader selbst. Die Kindle-Geräte kosten zwischen 100 und 190 Euro – dürften am Prime Day selbst aber günstiger zu haben sein. Nicht-Prime-User erhalten einen 30-tägigen Gratiszeitraum. Alternativ kannst du Kindle Unlimited über die Kindle Lese App ebenfalls auf deinem Smartphone oder Tablet nutzen.

Amazon und Booking.com geben Reise-Cashback

Eine üppige Cashback-Aktion haben Amazon und das Reisebuchungs-Portal Booking.com für Prime-Kunden ins Leben gerufen. Prime-Mitglieder, die auf Booking.com buchen, erhalten 10 Prozent der Reisesumme in Form eines Reiseguthabens für künftige Buchungen zurück. Auch die eigenen Booking-Rabatte des „Genius“-Programms kannst du als Prime-Kunde sofort buchen. Die Kooperation der beiden Online-Schwergewichte läuft laut Kleingedrucktem vorerst bis zum 30. April 2024.

Prime-Kunde werden: So bekommst du Rabatt am Prime Day

Wichtig: Die Top-Vorteile gibt es nur für Prime-Kunden, also jene, die ohnehin schon 8,99 Euro pro Monat zahlen. Bist und warst du noch kein Prime-Kunde, kannst du aber auch dieses Abo für 30 Tage kostenlos testen. Studierende und Auszubildende erhalten die ersten 6 Monate gratis und zahlen danach nur die Hälfte. Auch Empfänger bestimmter Sozialleistungen können Amazon Prime erst ein halbes Jahr gratis und dann zum halben Preis nutzen. Ein Prime-Abo ist Grund-Voraussetzung für die Angebote am Prime Day, generell gibt es für Prime-Kunden Gratis-Versand und Zugang zu Prime Video mit vielen Filmen, Serien und auch exklusiven Sport-Inhalten (zum Beispiel die UEFA Champions-League).

In unserem Deal-Bereich informieren wir dich laufend über die aktuellen und besten Schnäppchen am Prime Day 2023.