Prime Day Deal: Leistungsstarke Dyson-Alternative mit 450 Watt jetzt noch günstiger

Wer einen leistungsstarken Akku-Sauger zum verhältnismäßig kleinen Preis sucht, wird beim Prime Day 2023 aktuell auf jeden Fall fündig. Mit dem Eureka AK10 bekommst du so einen 450 Watt starken Sauger zum Schnäppchen-Preis von lediglich 167,99 Euro (Prime-Day-Angebot ab 11.7.). Alternativ gibt es mit dem Eureka Apollo auch ein kabelgebundenes Gerät für gerade einmal 75,99 Euro im Angebot. Was die beiden Haushaltsgerät dabei alles auf dem Kasten haben, erfährst du hier.

Tolle Saugleistung & hohe Flexibilität: Die Vorzüge des Eureka AK10 Akku-Saugers

Bei dem Eureka AK10 handelt es sich um einen leistungsstarken Akku-Sauger, der eine preiswertere Alternative zu den beliebten Modellen von Dyson darstellt. Denn bereits ein kurzer Blick auf die technischen Daten zeigt: Das Haushaltsgerät muss sich keinesfalls hinter der meist sehr teuren Konkurrenz verstecken! So wird der Eureka AK10 von einem 450-W-Motor angetrieben und kommt dadurch auf eine gute Saugleistung von 26.000 Pa. Gleichzeitig ist der Akku-Sauger dank seines geringen Gewichts aber auch äußerst flexibel und leicht in der Handhabung – vor allem im praktischen Hand-Modus. In unserem Test stachen diese beiden Faktoren daher auch besonders hervor und sorgten – neben dem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis – für das überaus positive Fazit.

Der Eureka AK10 eignet sich perfekt für alle Bodenarten und liefert dir mit den verschiedenen Aufsätzen (2-in-1 Fugendüse, flexibler Verlängerungsschlauch und eine Mini-Powerdüse) vielseitige Möglichkeiten zur Reinigung deiner eigenen vier Wände und deines Autos. Ein großer Vorteil ist dabei ebenfalls die lange Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. So kannst du deine Wohnung wirklich in einem Durchgang komplett reinigen. Die verbleibende Akkulaufzeit wird dir dabei übrigens stets in Echtzeit auf dem LED-Display angezeigt. Anschließend kann der herausnehmbare Akku komfortabel aufgeladen werden, während der Akku-Sauger in der praktischen Wandhalterung verschwindet.

Eureka AK10: vielseitig & flexibel einsetzbar

Zur täglichen Reinigung stehen dir dabei gleich drei Reinigungsmodi (Eco, Standard und Boost) zur Verfügung. Zwischen den Leistungsstufen wechselst du dank der praktischen One-Touch-Steuerung per simplen Knopfdruck. Ebenso simpel ist die Reinigung des Eureka AK10: Der Staubbehälter mit einem Volumen von 0,65 Litern kann im Handumdrehen entleert und anschließend mit Wasser ausgewaschen werden. Vor allem zum Angebotspreis von nur 167,99 Euro machst du mit dem Eureka AK10 also auf jeden Fall ein waschechtes Schnäppchen. Immerhin sparst du hier satte 91 Euro im Vergleich zum UVP.

→ Eureka AK10 Akku-Sauger für 167,99 Euro (Prime-Day-Angebot ab 11.7.)

Starker Kabel-Sauger unter 100 Euro

Wenn du hingegen ein starkes Haushaltsgerät für unter 100 Euro suchst, solltest du dir den Eureka Apollo ansehen. Der Kabel-Sauger liefert dir eine hohe Saugleistung von 800 Watt, mit der du selbst schwere Verschmutzungen effektiv aufsaugst. Selbst Tierhaare sollen so problemlos aus Teppichen entfernt werden können. Trotz der hohen Saugleistung soll maximal eine Lautstärke von 72 dB erreicht werden.

Ein weiteres Highlight bei diesem Sauger ist der Riesen-Staubbehälter, mit einem Volumen von 2,2 Litern. Dadurch kannst du deine ganze Wohnung in einem Durchgang reinigen, ohne dass du den Behälter entleeren musst – das spart Zeit! Gleichzeitig kannst du aktuell aber auch Geld sparen, denn der Eureka Apollo kostet während des Prime Day nur noch 75,99 Euro – das ist der absolute Tiefstpreis für das starke Gerät.

→ Eureka Apollo für 75,99 Euro (