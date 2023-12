Preis-Rekord bei MediaMarkt! Dieser Dyson-Akkusauger für 279 Euro war nie günstiger

Wer sich für Dyson entscheidet, kauft Qualität sowie extravagantes Design in Grau mit Farbakzenten in Violett und Rot. Der Akkusauger Dyson V8 Motorhead ist gerade bei MediaMarkt auf 279 Euro reduziert und damit zum absoluten Tiefstpreis erhältlich – günstiger gab es ihn zuvor also noch nie. Im Test konnte uns der kabellose Staubsauger insbesondere durch seine hohe Wendigkeit und Leistungskraft überzeugen.

Dyson V8 Motorhead: Top-Features des Haushaltshelfers

Der Dyson V8 Motorhead Akkusauger ist ein flexibler und handlicher Staubsauger, der ohne lästige Kabel und Staubbeutel auskommt. Im Test des Staubsaugers hat uns vor allem dessen leichtes Gewicht von nur 2,63 Kilogramm sehr gut gefallen. Dadurch lässt er sich leicht von Etage zu Etage tragen und für die Reinigung von Regalen oder der Decke hochheben. Aber auch die hohe Wendigkeit hat uns richtig gut gefallen. Denn so lässt er sich mit Leichtigkeit zwischen Stühle, Pflanzkübel und sonstige Hindernisse manövrieren.

Dazu bietet der Dyson V8 einen leistungsstarken Motor, der mit 110.000 U/Minute sämtlichen Schmutz aus Teppichen, Polstern oder von Hartböden saugt. Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten kannst du mit dessen Hilfe außerdem in der Regel deine ganze Wohnung ohne Zwischenladen saubermachen. Cool ist weiterhin: Im Lieferumfang ist eine Kombi- und eine Fugendüse enthalten, die dir die Reinigung erleichtern. Das Zubehör lässt sich entweder direkt mit dem Handgerät verbinden oder mit dem Saugrohr. So kommst du auch an schwer zugängliche Stellen in Schränken, unterm Bett oder etwa im Kofferraum deines PKWs. Vor allem für Allergiker hilfreich ist darüber hinaus die Filtration des Staubsaugers. Denn Allergene separiert der Dyson V8 von der Atemluft und kann so nervige Symptome reduzieren.

Nur 279 Euro: So gut ist der Deal

Bei MediaMarkt zahlst du momentan nur 279 Euro für den Premium-Sauger von Dyson. Und das ist ein richtig starker Preis. Denn der Akkusauger kommt von rund 470 Euro im November (siehe Preisverlauf). Weniger als einen Monat später zahlst du jetzt also rund 200 Euro weniger für den Akkusauger. Und auch der Vergleich mit anderen Shops zeigt, wie gut das Angebot ist. So kostet der Sauger zwar bei Saturn dasselbe – MediaMarkt und Saturn gehören aber zusammen. Und der nächst günstige Händler ist momentan Amazon. Hier zahlst du aber noch einmal rund 120 Euro drauf. Somit sicherst du dir den kompakten Haushaltshelfer bei MediaMarkt momentan zum Tiefst- und zum Bestpreis.

Übrigens: Das Angebot ist Teil der Aktion „Geschenkideen“ bei MediaMarkt, die noch bis kurz vor Weihnachten läuft. Auch dort lohnt es sich also einmal vorbeizuschauen – denn hier gibt es Angebote aus sämtlichen Bereichen der Technikwelt.