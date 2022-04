Oster-Kracher bei Saturn: MacBook Air wird immer günstiger – KitchenAid zum Bestpreis

Nachdem MediaMarkt seine Oster-Deals schon seit vergangener Woche an den Start gebracht hat, ist nun Saturn an der Reihe. Die Aktion gilt über die Feiertage hinaus bis zum 27. April. Im gleichen Zeitraum sind außerdem wieder „Apple Days“ bei Saturn, die mit einigen Sonderangeboten zu Apple-Produkten aufwarten. Auch die schauen wir uns an.

MacBook Air (M1) wird immer günstiger

Apple leichtes MacBook Air wird immer günstiger. Zuletzt rutschte das 2020er-Notebook mit dem M1-Prozessor immer wieder unter die 1.000-Euro-Marke. Die Rabattsprünge sind klein. Nach zuletzt 966 Euro sinkt der Preis bei den Apple Days jetzt auf 944 Euro, die du für das leistungsstarke MacBook Air berappen musst.

Was bekommst du dafür? Das Aktions-MacBook ist mit einem 13,3 Zoll großen Retina-Display ausgestattet (2.560 × 1.600 Pixel), unter der Haube stecken der M1-Prozessor aus Apples eigener Chip-Design-Schmiede sowie ein klassisches Speicherpaket mit 8 GB Arbeits- und 256 GB SSD-Speicher. Für 1.000 Euro klingt das übersichtlich. Gerade bei Apple ist hier jedoch stets anzumerken, dass der Hersteller das Augenmerk auf die Funktion und die Harmonie zwischen den Bauteilen legt und weniger auf die schieren Angaben, die dann auf dem Datenblatt stehen. Das macht den 256-GB-Speicher zwar nicht größer, aber die 8 GB Arbeitsspeicher sind im Zusammenspiel mit dem Prozessor performanter als so manches Pendant aus dem Windows-Laptop-Bereich.

→ Zum MacBook-Air-Angebot für 944 Euro

→ Weitere Angebote der Apple Days

KitchenAid und Tefal Optigrill XL: Zwei starke Küchen-Deals im Check und weitere Oster-Angebote

Kannst du mit Apple weniger anfangen und bist auch nicht auf der Suche nach einem neuen 1.000-Euro-Laptop, lohnt sich ein Blick auf die weiteren Schnäppchen zu Ostern. Wir haben zwei gute Angebote für interessante und beliebte Küchenhelfer gefunden:

Beide Angebote stellen aktuelle Bestpreise dar und werden durch die Oster-Angebote zu echten Küchentipps. Bei der preisstabilen und robusten KitchenAid sei zudem noch auf das nach wie vor verfügbare Kombi-Angebot mit einem Pizzaofen hingewiesen, das noch bis Ende des Monats für rund 450 Euro gültig ist.

Der Tefal Optigrill Kontaktgrill (auf dem Bild in der größeren XL-Variante).

Der Tefal-Kontaktgrill hingegen ist in der angebotenen Version ein Küchengerät von ansprechender Größe (800 Quadratzentimeter Grillfläche). Dazu verfügt er über teil-smarte Funktionen und gibt etwa Bescheid, wenn dein Steak den gewünschten und eingestellten Garpunkt erreicht hat. Großer Vorteil bei den Tefal-Kontaktgrills: Die Grillplatten sind entnehmbar und spülmaschinenfest.

→ Das ist interessant: Die besten Tefal-Alternativen unter den Kontaktgrills der Disounter

Daneben gibt es noch viele weitere Haushalts- und Alltags-Technik-Angebote, die es ins Oster-Prospekt von Saturn geschafft haben. Etwa ein City-E-Bike von Fischer (1.288 Euro), Kaffeevollautomaten von Jura (649 Euro) oder Philips LatteGo (349 Euro). Für den Frühjahrsputz eignen sich die Akku-Staubsauger-Deals zu AEG (229 Euro) oder Rowenta (259 Euro). Und für die ganz Kleinen beziehungsweise für deren Betreuung ist auch noch ein Babyfon mit Videofunktion von Philips für 145 Euro im Saturn-Angebot.

Die Angebote gelten vorerst bis zum 27. April. Die besten Deals könnten in der Zwischenzeit bis dahin allerdings auch ausverkauft sein und gerade online können sich Preise hin und wieder kurzfristig ändern, auch und zum Beispiel, wenn ein Konter-Schnäppchen zu den Oster-Deals von Amazon ansteht. Weitere Inahlte rund um Ostern, wichtige Frühlingsratgeber und mehr findest du in unserem Ostern-Themenspecial!