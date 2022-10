55 Zoll OLED-TV mit 120 Hz und Ambilight: Fernseher-Kracher zum absoluten Top-Preis

Die Angebote der herbstlichen Schnäppchen-Aktion bei Amazon gelten exklusiv für Prime-Kunden. Hast du eine Prime-Mitgliedschaft, kannst du dir reduzierte Produkte aus allen möglichen Kategorien sichern. Aber auch wenn du nicht zum Kreis der Premium-Mitglieder gehörst, kannst du bei der Aktion mitmachen. Denn mit einem kostenfreien Probe-Abo kannst du dir die Rabatte ebenfalls sichern. Jetzt gibt’s den OLED-TV Philips 55OLED706/12 mit 55-Zoll-Bildschirm zum Angebotspreis von 812,24 Euro.

55 Zoll OLED-TV im Angebot beim Prime Day: So gut ist der Deal wirklich

Der Aktionspreis ist laut Amazon noch einmal 5 Prozent günstiger, als der zuletzt niedrigste Preis beim Online-Händler. Was zunächst nach keinem sonderlich großen Rabatt klingt, ändert sich aber mit Blick auf den Marktvergleich. Denn der nächst günstigste Preis für den OLED-TV liegt laut Preisvergleich bei 849 Euro plus 49,90 Versandkosten. Saturn verkauft das Gerät für 869 Euro – Versandkosten kommen auch hier dazu (29,90 Euro). Bei Amazon bekommst du den 4K-Fernseher für unter 813 Euro versandkostenfrei und damit rund 58 Prozent günstiger im Vergleich zum vom Hersteller veranschlagten UVP (1.949 Euro). Übrigens: Gestern, am ersten der beiden Prime-Day-Tage, kostete der OLED-TV noch 819 Euro, war also minimal teurer.

Der Blick auf den Preisverlauf der vergangenen Monate zeigt zwar, dass der OLED-Fernseher an drei Tagen im September mit 799 Euro ein paar Euro günstiger war – womöglich jedoch zuzüglich 30 bis 50 Euro Versandkosten. Ansonsten rutschte der Philips-TV aber nie unter 849 Euro. Daher ist er auch zum jetzigen Zeitpunkt noch ein gutes Schnäppchen. Insbesondere dank der zügigen und kostenlosen Prime-Lieferung.

Dieser 4K-TV bietet hohen Kontrast und gestochen scharfe Auflösung – auch optimal fürs Gaming

Aber was kann der OLED-TV von Philips? Zunächst bietet er dank OLED-Technologie ein kontrastreiches Bild mit tiefen Schwarzwerten. Dank UHD 4K zeigt er außerdem Filme und Serien in gestochen scharfer Auflösung an. Zudem verfügt der Fernseher über einen HDMI 2.1-Anschluss und eine hohe Bildwiederholfrequenz von 100 Hz (nativ 120 Hz) und ist dadurch auch gut für ruckelfreies 4K-Gaming mit der PS5 oder der Xbox Series X geeignet.

Weiterhin kommt der 4K-TV mit Ambilight, welches eine besondere Atmosphäre beim Fernsehabend durch ein zum Inhalt passendes Farbspiel schafft. Darüber hinaus ist das Gerät mit der bildverbessernden Technologie HDR10+ ausgestattet. Durch Dolby Atmos kommt der Fernseher zwar nicht an den Klang einer Soundbar heran, soll aber dennoch ein räumliches Audio-Erlebnis bieten.

Am heutigen Prime Day bekommst du den OLED-TV mit 55 Zoll als Prime-Kunde für 812,24 Euro. Das Angebot wird nur noch bis heute Abend verfügbar sein – du solltest dich also schnell entscheiden. Weitere Angebote des Prime Days findest du in unserem Sammel-Artikel oder auf unserer Deal-Seite.