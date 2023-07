Nur 33 Euro! Dieses Gadget braucht jeder E-Bike- und Fahrradfahrer

Viele kennen noch die gute, alte Fahrradpumpe, oft am Rahmen der Räder angebracht war. Unterwegs wurde damit ein platter Reifen mit ein paar Stößen wieder auf vollen Druck gebracht. Vorausgesetzt, das Loch war nicht zu groß. Doch die Pumpe fiel dem Rotstift zum Opfer. Da viele Zweiräder – insbesondere E-Bikes – nun Autoventile haben, lässt sich Luft auch an der Tankstelle nachfüllen.

Der Top-Tipp für platte Reifen ist eine akkubetriebene Fahrradpumpe. So ein kleiner Kompressor ist gut verstaut und superstark, sodass du sogar Autoreifen damit wieder voll bekommst. Es gibt eine Handvoll Modelle auf dem Markt und schnell bist du hier bei 60 Euro – und das ist sogar schon reduziert.

Fahrrad-, E-Bike- und Autofahrer aufgepasst: Dieses Gadget kostet nur 33 Euro

Es geht aber auch ein gutes Stück günstiger. Der von Xiaomi angebotene Mi Portable Air Compressor 1S von Xiaomi ist jetzt, in der „Xiaomi Week“ von MediaMarkt, stark reduziert. Für nur noch 33 Euro bekommst du den praktischen und handlichen Helfer für unterwegs. Ursprünglich waren es mal rund 60 Euro (UVP). Schon zuletzt war die Pumpe immer mal wieder reduziert, kostete um die 45 Euro. Jetzt also der Sprung auf knapp 30 Euro – und damit zum echten Schnapper.

Das Gadget ist sogar für Autoreifen ausgelegt, die meisten dürften es aber im Hausgebrauch für Fahrradreifen, Federgabeln und dergleichen nutzen. Fußbälle sind flott wieder prall und Luftmatratzen am Strand oder für Übernachtungsgäste musst du nicht mehr mit dem Mund aufpusten.

Eine Akkuladung reicht für 9 Fahrradreifen

Der Akku des Mi Air Compressors fasst 14,8 Wattstunden, was laut Hersteller für bis zu 2 Auto- oder 9 Fahrradreifen ausreicht. Dabei geht die Annahme von komplett leeren Pneus aus. Wenn du nur nachfüllst, werden es also entsprechend mehr Reifen, die du wieder voll bekommst.

Bis zu 10,3 bar Druck baut das kleine Gadget im Taschenformat auf. Einmal am Ventil angeschlossen, zeigt das Display der Pumpe den vorhandenen Luftdruck an. Nach kurzer Zeit ist der E-Bike-Reifen wieder voll. Ist die Druckluftpumpe leer, lässt sie sich per USB-C-Anschluss wieder aufladen. Cool: Auch eine LED-Taschenlampe ist mit dabei, wenn du etwa im Dunkeln mit einem schleichenden Plattfuß strandest.

Autoreifen aufpumpen mit dem Xiaomi Air Comressor 1S.

Top-Bewertungen für die Fahrradpumpe

Bisherige Nutzer scheinen mehrheitlich sehr zufrieden mit dem Gadget zu sein. Auf der Xiaomi-Website ist das Gadget mit 4,9/5 herausragend bewertet. Bei MediaMarkt wird eine Wertung von 4,8 angegeben, bei Amazon sind es 4,6/5. Neben dem Gerät selbst sind im Lieferumfang einige Aufsätze für die üblichen Ventile, ein Ladekabel und auch ein Aufbewahrungsbeutel enthalten. Vor ein paar Wochen war das Gadget sogar schon einmal auf 33 Euro heruntergesetzt, jetzt kommt der Top-Preis für die elektrische Akku-Fahrradpumpe wieder. Günstiger war die Pumpe von Xiaomi noch nie.