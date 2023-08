Netto: Modernes City E-Bike für unter 1.000 Euro

Das jetzt im Onlineshop von Netto erhältliche Zündapp Z502 ist als klassisches Hollandrad konzipiert und mit einem 48 Zentimeter hohen Alurahmen ausgestattet. Dank des Tiefeinsteiger-Rahmens ist es jederzeit besonders einfach möglich, auf- und abzusteigen. Sieben Gänge sorgen über die verbaute Nabenschaltung aus dem Hause Shimano dafür, dass auch Steigungen kein Problem darstellen. On top gibt es fünf über ein LCD-Display auswählbare Unterstützungslevel bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h und eine Schiebehilfe.

Neu bei Netto: Cityrad zum Schnäppchenpreis

Neben Felgenbremsen am Vorder- und Hinterrad ist bei dem Cityrad auch eine Rücktrittbremse nutzbar. Ruckelige Untergründe wie Kopfsteinpflaster sind dank Federgabel am Vorderrad mit 63 mm Federweg ebenfalls kein Problem. Die passende Beleuchtung ist bereits ab Werk am Rad montiert, unterwegs bist du auf 28 Zoll großen Reifen mit Reflexstreifen. Die weitere Ausstattung:

Ananda Radnabenmotor (250 Watt / 40 Nm)

Gepäckträgerakku (468 Wh, 13 Ah, 36 V)

Reichweite der elektrischen Trittunterstützung: 35 bis 135 Kilometer

Gewicht des Rades: ca. 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

empfohlene Fahrergröße: 155 bis 185 Zentimeter

Zündapp Z502 E Bike

Was kostet das Zündapp Z502?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das Zündapp Z502 Damen E-Bike liegt nach Angaben von Netto bei knapp 1.800 Euro. Zieht man davon die eingangs erwähnten 45 Prozent Rabatt ab, lässt sich das E-Bike ab sofort im Onlineshop des Discounters für 979 Euro kaufen. Einmalig kommen niedrige Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro dazu. Die Lieferzeit liegt bei etwa 20 Werktagen. Hinsichtlich der Lackierung hast du die Wahl zwischen einem grau-grünen und einem grau-orangen Modell.

Ein Schnäppchen? Absolut! Denn ein aktueller Preisvergleich offenbart, dass dieses E-Bike des Nürnberger Herstellers Zündapp in anderen Webshops derzeit in der Regel mindestens knapp 1.100 Euro kostet. Gleichwohl war dieses Pedelec-Modell in der Vergangenheit aber auch schon für unter 900 Euro zu haben. Gegenwärtig gibt es das Stadtrad aber nirgendwo günstiger als bei Netto Marken-Discount.