Mehr Power, gleicher Preis: Telekom-Tarife mit extra Datenvolumen

Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis? Diese tolle Neuerung gibt es jetzt bei freenet! Hier bekommst du alle Telekom-Tarife nämlich mit teilweise deutlich mehr Datenvolumen zum gleichen Preis wie vorher. So liefert dir ein Tarif für 19,99 Euro im Monat jetzt 25 statt 20 GB, während die Variante für monatlich 29,99 Euro künftig sogar satte 60 GB Datenvolumen bereithält. Die Upgrades gelten dabei ebenfalls für alle Smartphone-Bundles mit Telekom-Tarifen. Doch das war noch nicht alles: Über einen simplen Trick kannst du momentan auch noch die Anschlusskosten komplett sparen! Wir stellen dir die neuen Tarife hier genauer vor.

Upgrade bei Telekom-Tarifen: Diese Optionen werden dir geboten

Egal, ob du nur einen möglichst preiswerten Tarif suchst oder du eine Vielsurfer-Option benötigst – unter diesen Angeboten im Telekom-Netz ist wirklich für jeden etwas dabei. Los geht’s mit dem green LTE 3 GB Tarif für monatlich 9,99 Euro, während der LTE-Tarif mit 60 GB für 29,99 Euro im Monat die Top-Variante darstellt. Preis-Leistungs-Tipps sind zudem die Verträge mit 25 GB für 19,99 Euro sowie 40 GB für 24,99 Euro pro Monat.

Dabei bist du stets im Telekom-Netz unterwegs – welches von Stiftung Warentest als das beste Netz Deutschlands ausgezeichnet wurde. Gesurft wird bei den Tarifen in der Regel mit maximal 25 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media und Streaming bereits ausreichen sollte. Die Optionen mit 40 und 60 GB liefern dir aber sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Zusätzlich wird dir bei allen Telekom-Tarifen noch eine Telefon-Flat, inklusive EU-Roaming, zur Verfügung gestellt. Für SMS fallen jedoch extra Kosten an.

Hier gibt es nochmal alle Telekom-Tarife bei freenet in der Übersicht:

green LTE 3 GB für monatlich 9,99 Euro

green LTE 10 GB für monatlich 14,99 Euro

green LTE 15 GB für monatlich 16,99 Euro

green LTE 25 GB für monatlich 19,99 Euro

green LTE 40 GB für monatlich 24,99 Euro

green LTE 60 GB für monatlich 29,99 Euro

Kein Anschlusspreis: So sparst du bis zu 39,99 Euro

Neben dem Upgrade in Sachen Datenvolumen liefert dir freenet aber noch einen weiteren Vorteil rund um die Tarife im Netz der deutschen Telekom. So kannst du dir bis zum 3. September über einen simplen Trick nämlich noch die Anschlusskosten in Höhe von bis zu 39,99 Euro komplett sparen! Dafür musst du unten im Warenkorb ein Häkchen bei „Sie besitzen einen Gutschein?“ setzen und anschließend den Code TELEKOM23 eintragen. Daraufhin wird der Anschlusspreis auf 0 Euro reduziert. So lohnen sich die verbesserten Telekom-Tarife gleich doppelt!

