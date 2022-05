Mehr als 50 Prozent Rabatt: LG OLED TV nur heute so günstig

Im Tagesangebot am Freitag setzt Saturn den Preis für den LG OLED 55 A19 LA auf 849 Euro herunter. Beim Hersteller kostet der OLED-TV der A-Serie rund 1.600 Euro. Als besseren Vergleichspreis müssen hier allerdings die 899 Euro von vor Angebotsstart bei Saturn herhalten. Also doch nur ein läppischer Rabatt von 50 Euro?

Aktionen kombinieren, Preis weiter drücken

Nein, denn du kannst das Angebot noch mit einer weiteren Aktion kombinieren, die den Preis noch eine Stufe senkt. Dank den parallel laufenden Gutscheinheft-Sonderangeboten gibt es auf LG-OLED-Fernseher bei Saturn pauschal noch 10 Prozent Direktabzug. Dieser versteckte Rabatt wird zwar automatisch, jedoch erst im Warenkorb eingelöst.

So stehen am Ende krumme, aber günstige 764,10 Euro auf der Rechnung. Damit landest du deutlich unter 800 Euro für den 55-Zöller mit OLED-Bildtechnik, zumal auch die Lieferkosten (sonst 29,90 Euro) entfallen.

Durch den Mehrfach-Rabatt bekommst du den LG-OLED-Fernseher zum Bestpreis.

Im Netz gibt’s den Fernseher derzeit nirgends günstiger. Weitere Händler verlangen einerseits ein paar Euro mehr als Saturn und schlagen andererseits noch teilweise hohe Versandkosten obendrauf.

LG OLED zum Tiefpreis: Das kannst du erwarten

Aus der Bezeichnung des LG-Fernsehers lässt sich bereits einiges ableiten: Die deutlichsten Merkmale des LG OLED 55 A19 LA sind seine Bildtechnik. Bei OLED wird jedes Pixel einzeln angeleuchtet, was Kontraste verstärkt, Schwarzwerte optimiert und insgesamt für ein klareres Bild sorgt. Die 55 gibt die Bildschirmdiagonale in Zoll an. Von links unten nach rechts oben misst der Fernseher 139 Zentimeter.

Mit der Endung „A19 LA“ ordnet sich der Fernseher in die OLED-Klaviatur von LG ein. Die A-Serie gilt hier als die Einsteiger-Reihe gegenüber den B- und C-Modellen, die allerdings auch deutlich teurer sind (im Gutscheinheft gibt es aber auch ein C-Modell günstiger).

Genug der Theorie: Im Tagesangebot erhältst du einen ordentlich großen OLED-Fernseher mit 4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen mit webOS 6.0, womit alle relevanten Streaming-Dienst-Apps unterstützt werden. Technisch bietet der Fernseher eine Bildwiederholrate von 60 Hertz, unterstützt HDR10 Pro und bietet mit drei HDMI-2.0-Slots genug Platz für Peripherie. Alle HDMI-Slots sind eARC-fähig. Sound gibt der Fernseher per zwei 10-Watt-Boxen im 2.0-System aus. Das ist etwas dünn, bei Flachbildfernsehern jedoch Standard. Für mehr solltest du dir eine Soundbar oder größere Anlage anschaffen.