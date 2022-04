MediaMarkt Sonderaktion an Ostern: Special-Angebot für das gesamte Sortiment gilt nur für 2 Tage

Die neue Oster-Aktion von MediaMarkt gilt nur am Ostersonntag und am Ostermontag. Der Werktag nach Ostern ist nur ein paar Stunden noch mit von der Partie, das Ende ist nämlich am Dienstag um 8 Uhr in der Früh. Aber was gibt es eigentlich? Das Angebots-Versprechen ist so simpel wie möglich und gilt daher für alles im Sortiment: Im Aktionszeitraum fallen keine Versandkosten an.

Versandkostenfrei bei MediaMarkt: Hier ist die Aktion wertvoll

Nun verlangt MediaMarkt auf Geräte, die mit normalen Paketdiensten verschickt werden können und mindestens 59 Euro kosten, ohnehin selten Versandkosten. Daher ist die Aktion in der Tat nicht so heiß, wie sie versprochen wird. Dennoch kann hier Sparpotenzial drinstecken.

Denn: Günstigere Artikel haben immerhin einen 4,99-Euro-Vorteil im Vergleich zu sonst. Wirklich sinnvoll wird die Aktion jedoch bei mittelgroßen Geräten wie Fernsehern oder Haushaltsgroßgeräten (Kühlschränke, Waschmaschinen), die wegen des Speditionsaufwandes sonst mit Lieferpauschalen von 20 bis 40 Euro versehen sind und nun gratis geliefert werden.

Insgesamt gilt: Da MediaMarkt hier nicht auf einen Teil des festgelegten Preises, sondern auf eine eigene Aufwands-Pauschale verzichtet, gilt der „Rabatt“ auch auf sonst ausgenommene Produkte, falls diese ansonsten nicht versandkostenfrei sind. Gerne sind beliebte Hersteller wie Apple, Sonos oder Dyson bei Rabattaktionen sonst nämlich ausgenommen. Das ist hier nicht nötig.

Kurzum: Die Versandkostenfrei-Aktion von MediaMarkt ist nicht wirklich eine Sensation, sie kann sich unter Umständen aber lohnen – etwa beim Haushaltsgeräte- oder Fernseher-Upgrade. Wirkliche Angebots-Tipps, die herausstechen, gibt es nicht. Dafür ist die Aktion mit allen weiteren kombinierbar.

Den, wie MediaMarkt ihn nennt, „VSK-freien Sonntag“ gibt es im Jahr hin und wieder mal. An Ostern dauert diese Aktion nun dank Feiertag sogar zwei Tage an.