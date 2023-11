MediaMarkt kontert Amazon: Echo-Geräte zum Bestpreis im Netz

Mit Amazon Echo liefert dir der Versandriese schon seit Jahren hochwertige Smart Home Geräte, die deinen Alltag deutlich komfortabler machen können. Egal, ob Rezeptideen in der Küche, die Steuerung von smarten Lampen und Steckdosen oder zum Abspielen von Musik – die Möglichkeiten der Amazon Echos sind wahrlich fast grenzenlos.

Wenn du dir eins der Geräte rund um den Black Friday zum besten Preis im Netz sichern möchtest, musst du allerdings nicht bei Amazon, sondern bei MediaMarkt vorbeischauen. Vom Echo Dot für 21,99 Euro bis hin zum Echo Show für 49,99 Euro, die Angebote sind momentan ungeschlagen. Für alle Sparfüchse gibt es rund um den preiswerten Amazon Echo Pop Lautsprecher sogar einen Tiefstpreis-Hammer! Wir stellen dir die Angebote genauer vor.

Tiefstpreis-Deal: Günstiger gab’s diesen Amazon Echo Speaker noch nie!

Bleiben wir doch direkt bei dem Tiefstpreis-Angebot zum Amazon Echo Pop. MediaMarkt haut den smarten Lautsprecher momentan schon für lediglich 17,99 Euro raus – günstiger gab’s das Gerät noch nie! In Sachen Funktionsumfang muss sich diese preiswerte Option aber keinesfalls hinter teureren Modellen verstecken: Du steuerst smarte Lampen, stellst Timer, tätigst Anrufe oder fragst nach dem Wetter. Auf nette Extras wie einen Temperatur- und Bewegungssensor musst du beim Echo Pop allerdings verzichten. Im Alltag bist du mit dem günstigen Gerät aber dennoch gut ausgestattet.

→ Amazon Echo Pop für 17,99 Euro

Für nur vier Euro mehr kannst du dir aber auch den Amazon Echo Dot (5. Generation) sichern. Hierbei handelt es sich zwar nicht um einen Tiefstpreis-Deal, günstiger findest du den Smart Home Speaker im Netz aktuell aber ebenfalls nicht. Der größte Vorteil, neben dem vorhandenen Temperatursensor, ist dabei der verbaute 44-mm-Lautsprecher. Dieser sorgt beim Echo Dot nämlich für eine bessere Audioqualität, sodass insbesondere Musik hier deutlich besser klingt.

→ Amazon Echo Dot für 21,99 Euro

Amazon Echo Show: Das Display liefert noch mehr coole Funktionen

Wenn du nicht nur einen smarten Speaker, sondern gleichzeitig auch eine Art Tablet möchtest, solltest dir hingegen den Echo Show (3. Generation) anschauen. Zum Bestpreis von 49,99 Euro bekommst du hierbei nämlich ein Smart Home Gerät mit einem 5,5 Zoll großen Display. Dies sorgt für noch mehr nützliche Funktionen. Lass dir beispielsweise in der Küche ein Rezept anzeigen oder schau dir währenddessen gar ein Kochtutorial auf YouTube an. Generell kannst du hiermit problemlos auf deine Lieblingsstreaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen. Über die 2-MP-Kamera kannst du zudem ebenfalls Videoanrufe tätigen. Was den Funktionsumfang angeht, bist du mit dem Amazon Echo Show für 49,99 Euro also wirklich vollumfänglich ausgestattet.

→ Amazon Echo Show für 49,99 Euro

Neben diesen Geräten gibt es bei MediaMarkt aber natürlich auch noch zahlreiche weitere Smart Home Speaker von Amazon im Angebot. Einen Überblick über alle Deals findest du hier.