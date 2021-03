Nur 24 Stunden im Angebot: 65-Zoll-TV von LG zum Knallerpreis

Großer Fernseher für – vergleichsweise – kleines Geld. Den ganzen Freitag lang reduziert Saturn den 65-Zoll-Fernseher LG 65UN74007LB doppelt. Der UVP von 950 Euro ist generell auf 679 Euro Marktpreis gesunken. Am Freitag zieht der Händler hier weitere 80 Euro ab und verlangt nur noch 599 Euro für den Riesen-Fernseher mit 164 Zentimetern Bildschirmdiagonale. Ein echtes Tages-Schnäppchen.

Das Angebot ist Teil der groß angelegten „Preis-Ansage“-Aktion, die bei MediaMarkt und Saturn parallel läuft und zahlreiche Bestpreis-Garantien verspricht. Hier haben wir einige Deals von MediaMarkt unter die Lupe genommen. Das Fernseher-Angebot gilt bei MediaMarkt gleichermaßen.

LG-Fernseher zum Top-Preis: Das musst du zu dem Deal wissen

Das Angebot startete am Freitagvormittag und dauert maximal 24 Stunden an. Ende ist am Samstag um 9 Uhr. Der Preis von 599 Euro ist ein Top-Angebot, das bekräftigen sowohl der aktuelle Preisvergleich als auch der -verlauf. Günstiger war der Fernseher bisher noch nie.

Das TV-Gerät basiert auf LCD-Technik, OLED ist zu solchen Preisen noch lange nicht verfügbar. Der Bildschirm gibt Inhalte in 4K-Auflösung und mit 50 Hertz wieder. Für Peripherie-Geräte – etwa Receiver, Konsolen oder Streaming-Sticks und -Boxen – stehen drei HDMI-2.0-Anschlüsse zur Verfügung. Außerdem zwei USB-Slots, LAN, und Audio-Eingänge.

Integriert ist ein Triple-Tuner, damit du lineares Fernsehen direkt und ohne Receiver schauen kannst. Unterstützt werden alle drei Standards – DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabel) und DVB-S2 (Satellit). Bei dem LG 65UN74007LB handelt es sich um einen Smart TV, der mittels der Benutzeroberfläche webOS bedient wird. Diese unterstützte in Version 5.0 viele Streaming-Anbieter via App. Darunter Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+ und viele mehr. Bevorzugst du andere Smart-TV-Software, kannst du dies mittels Fire TV Stick, Chromecast und Co. nachrüsten.

Kombi-Deal: Besserer Sound für den neuen TV

Eine Schwäche eint fast alle Flachbildfernseher – ob sie 300 oder 30.000 Euro kosten. Durch die platzsparende Bauweise entfaltet sich der Sound nicht wirklich gut. Abhilfe schafft hier etwa eine Soundbar. Und hier lohnt es sich, Angebote zu kombinieren. Im gleichen Zeitraum, also nur von Freitag bis zum Samstagmorgen ist die passende LG-Soundbar DSN7CY für 299 Euro im Angebot. Im Set zahlst du also 898 Euro. Keine 900 für einen dicken Fernseher mit ordentlicher Soundbar.

Die DSN7CY bringt eine Gesamtleistung von 160 Watt auf die Ohren und dank „4K Pass-Through“ einen zusätzlichen HDMI-Slot für den verbundenen Fernseher. Außerdem kann sie via Bluetooth auch direkt von deinem Smartphone bespielt werden und wird so von der TV-Soundbar zur Wohnzimmer-Anlage.

Kundenrezensionen loben die gute Kopplung mit dem TV und insbesondere die Ausgewogenheit von Bass und Hochtönen. Insgesamt biete die Soundbar ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist auch das entscheidende: Denn auch und gerade bei der Sound-Ausstattung ist die Preis-Skala nach oben offen. Eine High-End-Alternative ist die Sonos Arc. Kostenpunkt 900 Euro.

