Küchen- und Kaffeemaschine im Duo fast 600 Euro günstiger: Unschlagbares Haushalts-Schnäppchen

Für einen Gesamtpreis von 479 Euro erhältst du bei diesem versteckten Kombi-Angebot eine Küchenmaschine und ein Barista-Set mit Siebträger-Kaffeemaschine und elektronischem Mahlwerk. Versteckt deshalb, da die Küchen-Kombi, wie auch die zweite Kombi weiter unten im Artikel, nicht groß in den aktuellen Prospekt-Deals beworben wird. Klingt an sich gut – wir dröseln den Deal auf, der deinen Haushalt auf ein neues Level heben soll.

Küchenmaschine dank Kombi zum Top-Preis: So gut ist der Deal wirklich

Das Angebot besteht aus der Kenwood KVC3150S „Chef“ Küchenmaschine mit Rührarm, Edelstahlschüssel und fünf Zubehörteilen (Einzelpreis: 329,99 Euro, UVP: 620 Euro) sowie der DeLonghi Espressomaschine Dedica ECKG6821.M Barista Bundle. Hier sind neben der Espressomaschine selbst noch ein elektrisches Mahlwerk sowie ein Kaffeesatz-Stempel und Edelstahlbehälter dabei (Einzelpreis: 349,99 Euro, UVP: 419 Euro).

Wir reden also über eine Geräte-Kombination, die vielseitig einsetzbar ist. Vor allem dank der Küchenmaschine, die Kaffeemaschine kann „nur“ Kaffee machen. Bei Saturn haben die Einzelprodukte derzeit einen Gesamtwert von 679,98 Euro. Ziehen wir die von den Herstellern angeführte Preisempfehlung heran, liegt der Gesamtwert sogar bei 1.039 Euro. Und dieses Set gibt es bei Saturn nun für 479,99 Euro. Ein echter Kracher-Preis für die Gesamtkombination, den du im Netz so sonst nicht findest, auch wenn die Einzelkomponenten hier und da günstiger zu haben sind (Preisvergleich am Ende des Artikels). Im Vergleich zu Marktpreisen sparst du hier mehr als 200 Euro, gegenüber den UVP-Angaben sogar fast 600 Euro.

So sicherst du dir das Angebot – KitchenAid-Pizza-Kombi ebenfalls im Angebot

Das Angebot kannst du ganz einfach nutzen, indem du beide Produkte in den Warenkorb legst. Der Rabatt gegenüber der Summe ihrer Einzelpreise wird dann dort abgezogen. Auf den Produktseiten beider Produkte kannst du das unter dem Punkt „Empfohlene Kombinationen“ auch in einem Schritt direkt zusammen erledigen.

Küchen-Upgrade zum Kombi-Preis bei Saturn mit Kenwood- und DeLonghi-Markengeräten.

Übrigens: Ein ähnlich gelagertes Küchen-Kombi-Angebot gibt es auch noch (bis 12.4.) rund um eine Küchenmaschine des Kenwood-Rivalen KitchenAid. Die Artisan-Maschine 5KSM125EQG in Grau kostet solo dank Direktabzug derzeit ohnehin günstige 399 Euro.

Kombinierst du sie im gleichen Stil wie oben genannt mit einem Pizzaofen G3Ferrari Napoletana (Einzelpreis 119,99 Euro), zahlst du zusammen 449 Euro. Ebenfalls ein wirklich guter Küchen-Deal rund um die ikonische Küchenmaschine mit Direktantrieb.