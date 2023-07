iPhone 14 über 500 Euro billiger: Dieser Tarif-Deal macht’s möglich

Apple-Fans sollten sich die Apple Tarif Tage bei MediaMarkt nicht entgehen lassen. Bis zum 13. Juli kommst du dabei nämlich besonders günstig an Tarif-Bundles mit Apple-Geräten. Dabei sticht vor allem dieses Angebot zum iPhone 14 mit einem 50 GB Tarif von O2 hervor. Hier bekommst du das Top-Smartphone nämlich deutlich günstiger und sparst so über 500 Euro.

Über 500 Euro Ersparnis? So rechnet sich Tarif-Deal

Im Angebot zum iPhone 14 gibt’s dabei den O2 Mobile M Boost Tarif mit 50 GB 5G-Datenvolumen und einer starken Bandbreite von bis zu 300 MBit/s für 42,99 Euro im Monat. Besonders cool: Dank des Grow-Vorteils kommen jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten hinzu. Zusätzlich wird dir noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS zur Verfügung gestellt. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Als Anschlusspreis fallen einmalig 39,99 Euro an, für das iPhone 14 steht hingegen ein Preisschild von 79 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) auf der Rechnung.

Die monatlichen Grundkosten von 42,99 Euro liegen dabei übrigens 5 Euro über dem Einzelpreis für den O2-Tarif – somit zahlst du über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt rund 203 Euro für das iPhone 14 extra (79 + 4,95 + 24 × 5). Hierbei handelt es sich aber immer noch um ein absolutes Schnäppchen, denn einzeln kostet das Apple-Gerät im Netz gut und gerne 779 Euro oder mehr. Du sparst hier also satte 575 Euro!

Dank der Riesen-Ersparnis kommst du so wirklich zum Top-Preis an ein absolutes Oberklasse-Smartphone. Das iPhone 14 besticht nämlich unter anderem mit einer tollen Leistung im Alltag. Dafür ist insbesondere der hauseigene A15 Bionic Prozessor plus 6 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. Gleichzeitig sorgt iOS 16 für die gewohnt flüssige Nutzererfahrung bei Apple-Geräten.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Abgesehen davon, weiß das iPhone 14 aber auch mit seinem 6,1 Zoll großen OLED-Display samt einer starken Pixeldichte von 457 ppi zu überzeugen. Darüber hinaus liegt das Smartphone aufgrund seiner kompakten Größe stets hervorragend in der Hand. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einem ordentlichen Kamerasystem sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68.

→ iPhone 14 mit 50 GB Tarif für monatlich 42,99 Euro

Im Rahmen der Apple Tarif Tage gibt es bei MediaMarkt aber selbstverständlich noch viele weitere spannende Tarif-Deals mit iPhones zu entdecken. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also auf jeden Fall.