Hol dir das Pixel 7a für nur 5 Euro – Mega-Schnäppchen mit Tarif & coolem Extra

Kein Scherz: Bei diesem Angebot bekommst du das Google Pixel 7a wirklich für nur 4,99 Euro zu einem 30 GB starken Tarif dazu. Versteckte Gebühren oder einen Aufpreis bei den monatlichen Kosten von nur 19,99 Euro gibt es keine! Kein Wunder also, dass in diesem Tarif-Deal ein riesiges Sparpotenzial schlummert. Rechnerisch bekommst du das Google-Smartphone hier nämlich sogar umsonst. Passend dazu kannst du dir auch noch kostenlose Pixel Buds A-Series oder einen Google Nest Audio sichern.

30 GB für 20 Euro – Das wird dir bei dem Tarif alles geboten

Bevor wir uns dem massiven Sparpotenzial widmen, werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick auf den Tarif zum Pixel 7a. Für 19,99 Euro im Monat werden dir bei Logitel 30 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei bist du im Download mit bis zu 50 Mbit/s unterwegs, der Upload kommt immerhin auf 25 Mbit/s. Hinzu kommt obendrein noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Aufgepasst: Der Tarif kommt mit einer voreingestellten Datenautomatik, wodurch nach dem Verbrauch des Datenvolumens extra Kosten anfallen können. Diese kannst du jedoch umgehend abschalten und so die vermeintliche Kostenfalle umgehen.

Das besondere: Einzeln kostet die „Otelo Allnet-Flat Classic“ ebenfalls monatlich 19,99 Euro – für das Bundle mit dem Pixel 7a zahlst du neben dem Gerätepreis von 4,99 Euro also keinen Cent extra! Als Anschlussgebühr fallen jedoch noch einmalig 39,99 Euro an. Diesen Betrag kannst du dir aber innerhalb von sieben Tagen nach dem Erhalt deiner neuen SIM-Karte über die otello-App zurückholen. Zusätzlich gibt es noch einen 50 Euro Wechselbonus, wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst.

Preis-Check: Pixel 7a rechnerisch sogar umsonst?

All das ergibt ein Riesen-Sparpotenzial. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen nämlich Gesamtkosten in Höhe von gerade einmal 434 Euro an. Dadurch zahlst du für die Kombination aus Tarif und Pixel 7a weniger, als das Google-Handy einzeln im Netz kostet! Für das Smartphone zahlst du momentan nämlich mindestens 449 Euro. Würdest du dir das Pixel 7a und den Otelo-Tarif jeweils einzeln holen, müsstest du über die 24 Monate satte 928 Euro blechen. Bei dem Aktions-Bundle sparst du also starke 494 Euro!

Pixel 7a & cooles Extra: Die Hardware zum Tarif im Überblick

Mit dem Pixel 7a bekommst du hierbei wirklich ein tolles Smartphone zum Tarif. Das Google-Gerät überzeugt auf den ersten Blick insbesondere mit seiner Handlichkeit. Das 6,1 Zoll große OLED-Display liefert dir gleichzeitig aber auch schicke und flüssige Bilder mit bis zu 90 Hz. Für die Leistung ist hingegen der Google Tensor 2 Prozessor samt 8 GB RAM verantwortlich. Generell profitierst du – wie bei Google-Handys üblich – von einer überaus flüssigen Nutzererfahrung, die uns auch in unserem Test positiv überzeugen konnte. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einer sehr guten Dual-Kamera, die Fotos mit bis zu 64 MP schießt. Als Speicherplatz stehen dir für deine Bilder und Videos jedoch leider nur 128 GB zur Verfügung.

Google Pixel 7a Software Android 13 Prozessor Google Tensor G2 Titan M2 Display 6,1 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 10280×6235 (64,1 Megapixel) Akku 4.385 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 194 g Farbe Weiß, Grau, Blau, Pink Einführungspreis 509 € Marktstart Mai 2023

Doch das war sogar noch nicht alles: Neben dem Pixel 7a kannst du dir nämlich noch ein cooles Extra sichern. So gibt es die Pixel Buds A-Series oder einen Google Nest Audio umsonst on top! Dafür musst du dein neues Smartphone nach dem Kauf einfach bis zum 17. September auf dieser Aktionsseite registrieren. Das Tarif-Angebot liefert dir also wirklich eine Vielzahl an tollen Vorteilen und kann sich auch neben seinem Schnäppchen-Preis für das Pixel 7a absolut sehen lassen.

→ Pixel 7a für 4,99 Euro zum 30-GB-Tarif