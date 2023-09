Einer der beliebtesten Dyson-Staubsauger ist gerade sensationell günstig

Mit cleverem Marketing, aber auch guter und nachhaltiger Qualität hat Dyson es geschafft, weltweit zum Synonym für hochwertige Staubsauger mit Akku zu werden. Der Hersteller setzt mit seinem eigenwilligen Industriedesign Maßstäbe, das viele Nachahmer findet. Wer das Original will, muss häufig aber tief in die Tasche greifen. Deshalb sind Angebote zu den beliebten Dyson-Staubsaugern oftmals sehr willkommen.

Beliebter Dyson-Staubsauger jetzt überraschend günstig

Die Neuauflage des Dyson V8, also dem klassischen Akku-Sauger in der 2023er-Version, ist bei MediaMarkt aktuell stark reduziert. Statt der 400 Euro, mit denen das Gerät im Sommer dieses Jahres auf den Markt kam, schreibt der Elektronikhändler jetzt nur noch 333 Euro aufs Preisschild.

Das ist ein wirklich ordentlicher Preis für den Staubsauger im Stiel-Sauger-Format mit 40 Minuten Akku-Laufzeit und Wandhalterung mit inkludierter Ladestation im Lieferumfang. Tatsächlich haben wir aber auch noch einen günstigeren Anbieter im Netz gefunden.

Schnell sein: Hier bekommst du den Dyson V8 (2023) noch billiger

Geschlagen wird das MediaMarkt-Angebot nämlich von einem gewerblichen Händler bei eBay. Der Shop „atelva media“ verkauft den V8 (2023) für rund 309 Euro. Allerdings dürften die Lagerbestände hier deutlich kleiner ausfallen als bei MediaMarkt. Deshalb kann hier Eile geboten sein. Ein Hinweis „begrenzte Stückzahl verfügbar“ weist zusätzlich darauf hin. Wie begrenzt die Stückzahl ist, verrät allerdings keiner.

Dyson V8 (2023) bei eBay im Tiefpreis-Angebot.

Zum Vergleich: Auch, wenn MediaMarkt 24 Euro mehr als der eBay-Händler verlangt, machst du hier keinen schlechten Deal. Die restlichen Online-Händler steigen erst bei rund 350 Euro ein und in der kurzen Zeit, die der Dyson V8 in dieser 2023er-Variante auf dem Markt ist, war er auch nur selten günstiger.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie lange die Angebote zeitlich noch laufen, ist weder bei MediaMarkt noch beim eBay-Shop bekannt und ersichtlich. Die Schnäppchen können also rasch wieder verschwunden sein.

→ Dyson V8 (2023) bei eBay kaufen

→ Dyson V8 (2023) bei MediaMarkt kaufen

170-Euro-Alternative bei Amazon?

Wenn du einen Akku-Staubsauger in Dyson-Optik, aber für deutlich weniger Geld haben möchtest, gibt es bei Amazon zahlreiche Möglichkeiten und schier unzählige Angebote. Einen, den wir aus unseren Tests empfehlen können, ist der Eureka AK10. Der Akku-Sauger bietet sogar eine bessere Akkulaufzeit als der Dyson, ist insgesamt nur nicht so edel verarbeitet und etwas weniger geschmeidig in der Handhabung. Dafür bekommst du ihn für unter 170 Euro.