Bis zu 400 Euro Rabatt bei HUAWEI: Tablets, Notebooks und mehr im Black-Week-Angebot

Die Rabattaktion gilt noch bis zum 2. Dezember, sodass dir nicht mehr allzu viel Zeit bleibt, um dir die besten Schnäppchen zu sichern. Um dir direkt einen Überblick über die Angebote von HUAWEI zu verschaffen, stellen wir dir hier unter anderem das Matepad Pro vor. Das bekommst du aktuell mit einem saftigen Rabatt von 400 Euro. Aber damit nicht genug, auch die besten Deals zu Smartwatches und Laptops findest du hier in diesem Artikel. Generell profitierst du bei den nachfolgenden Angeboten von einer kostenlosen Lieferung ab einem Einkaufswert von 99 Euro. Als Student kannst du dir außerdem 10 Prozent Extra-Rabatt sichern.

Matepad Pro 13.2“ mit 400 Euro Rabatt

Das Matepad Pro ist der wohl spannendste Deal der Black Week bei HUAWEI. Insgesamt streicht der Hersteller stolze 30 Prozent vom UVP. Besser gesagt sind das 400 Euro, die du dir sparst. Das Angebot gilt für die Version mit 12 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Du bekommst hier ein Tablet mit einem 13,2 Zoll großem OLED-Display, das mit einer Helligkeit von 1.000 Nits punkten kann. Insgesamt ist das Matepad 5,5 mm breit und wiegt nur 580 Gramm, weshalb du es easy überall mit hinnehmen kannst.

Für nur 799 Euro bekommst du zusätzlich zum Tablet die passende Tastatur, wodurch du genauso produktiv sein kannst wie an einem herkömmlichen Laptop. Um deine Kreativität zu steigern, packt dir HUAWEI außerdem noch den M-Pencil mit ins Paket. Einen Coupon für die FreeBuds Pro 3 (Warenwert von 179 Euro) gibt’s noch obendrauf. Normalerweise müsstest du hier 1.199 Euro zahlen, doch dank Black Week Rabatt rauschen die Kosten auf nur 799 Euro runter, was vor allem in Anbetracht der Gratisbeigaben ein wirklich guter Preis ist.

HUAWEI WATCH GT 4 Serie im Top-Deal mit Gratis-Armband

Wenn du dich eher für eine Smartwatch interessierst, kommt die GT 4 Serie vielleicht für dich in Frage. Die Uhren sind in einem zeitlosen Design gehalten und es gibt sie in 46 mm und 41 mm. Das AMOLED-Display ermöglicht dir eine klare Sicht auf alle Funktionen der Uhr. Sie kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen daher und bietet dir umfassende Möglichkeiten, deine Gesundheits- und Fitnessdaten zu überwachen. So misst sie unter anderem deine Herzfrequenz oder deine Körpertemperatur.

Eigentlich kostet dich die Watch GT 4 in 46 mm und einem schwarzen Gehäuse aus Edelstahl 249 Euro. Aktuell kommst du jedoch schon für 179 Euro dran und on top schenkt dir HUAWEI noch ein Armband zum Wechseln. Du möchtest lieber eine andere Variante? Die gesamte Watch GT 4 Serie ist aktuell reduziert, nachfolgend haben wir dir die Angebote aufgelistet:

Weiterhin lohnt sich auch ein Blick auf diese Angebote:

Weitere Smartwatch-Angebote von HUAWEI haben wir dir außerdem in diesem Artikel zusammengefasst. Und zur Übersicht der Huawei Black Weeks geht es hier.