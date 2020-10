Beliebtes Xiaomi-Flaggschiff mit Vertrag jetzt zum Sparpreis

Jetzt weiterlesen

Ein Tarif für ein ganzes Jahr. Du weißt was du bekommst und dir in zwölf Monaten zur Verfügung steht. Der Haken: Die Jahrestarife bei Aldi, Telekom und Co. sind verhältnismäßig teuer. Edeka will das ändern und startet eine neue Tarifoffensive. Eine Kampfansage an Aldi Talk?