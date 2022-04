Tarif-Kracher im Telekom-Netz: 50 GB Allnet-Flat jetzt für 21,99 Euro – Angebot endet heute

Bei mobilcom-debitel gibt es jetzt und nur noch bis heute (25.04.) um 20 Uhr einen echten Tarif-Kracher. Der Anbieter nimmt einen Telekom-Netz-Tarif seiner green LTE Serie und reduziert ihn deutlich. 53 Prozent Rabatt gibt es auf den regulären Tarifpreis. Dazu ist der Vertrag eine wirkliche Option für Power-User. Neben einer Allnet-Flat stecken satte 50 GB Datenvolumen in dem Tarif, der noch weitere Highlights bietet.

Kracherpreis und ohne Anschlussgebühr: Das musst du zum Telekom-Schnäppchen wissen

Das Angebot gilt nur noch bis heute (25.04.) um 20 Uhr. Versüßt wird der Einstieg in den Tarif dadurch, dass mobilcom-debitel dir die Anschlussgebühr (39,99 Euro) zurückerstattet, wenn du kurz nach Vertragsabschluss von der neuen SIM-Karte eine SMS (Inhalt „AG Online“ an die Nummer 22240) versendest. Außerdem kannst du in diesem Tarif Features wie Voice-over-LTE (VoLTE) und WiFi Calls nutzen. Dazu ist auch die Nutzung als eSIM möglich.

Statt wie sonst 46,99 Euro zu verlangen, reduziert mobilcom-debitel den monatlichen Tarifpreis für die Mindestvertragslaufzeit auf 21,99 Euro pro Monat. Der Vertrag wird dadurch zum echten Tarif-Knaller. Günstiger bekommst du sonst kaum 50 GB, vor allem nicht im Telekom-Netz. Hier sind die Tarifdaten nochmal auf einen Blick:

21,99 Euro pro Monat (ab 25. Monat 46,99 Euro)

50 GB LTE Internet Flat (50 Mbit/s)

Allnet-Flat (Anrufe & SMS)

EU-Roaming

Telekom-Netz

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Anschlusspreis (39,99 Euro) lässt sich erstatten

Hier bestellen (nur bis 25.04. um 20 Uhr)

Da der Angebotspreis nur für die ersten zwei Jahre gilt, solltest du danach kündigen. Danach steigt die Grundgebühr wieder auf den Regelpreis von 46,99 Euro. Interessant ist außerdem die Möglichkeit des flexiblen Vertragsbeginns. Du kannst den Tarif dir jetzt zum Angebotspreis sichern und noch warten, bis du ihn tatsächlich freischaltest. Das lohnt sich etwa, wenn dein alter Vertrag noch läuft und du weniger lange doppelt zahlen möchtest.

Einschätzung und Alternativen

Pro und Contra: Neben dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, ist der Tarif zudem mit vergleichsweise schnellem LTE ausgerüstet. Statt sonst 21,6 MBit/s in den green-Tarifen, gibt es hier jetzt 50 Mbit/s. 5G ist in diesem Tarif allerdings noch kein Thema. Das ist bislang nur den Netzbetreiber-Tarifen direkt vorbehalten. Ein wirklicher Contra-Punkt mag das aktuell jedoch für die wenigsten sein. Es gehört aber zum Gesamtbild. Bei den Magenta-Tarifen wirbt die Telekom dann auch mit bis zu 300 Mbit/s Downloadrate. Die 50 Mbit/s von mobilcom-debitel sind aber für alle Smartphone-Aktivitäten bis zum Livestream völlig ausreichend.

Auch wenn der 50-GB-Tarif selbst kaum Fragen offen lässt – 22 Euro sind 22 Euro. Jeden Monat. Suchst du nach einem günstigeren Tarif, gibt es in unserem Deal-Bereich immer wieder aktuelle Tarif-Tipps.