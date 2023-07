Bosch-Tools unter 50 Euro: Diese drei sind absolute Must-haves

Eine echte Hilfe für den Haushalt, dein nächstes Heimwerker-Projekt oder dein kreatives Hobby bieten die folgenden drei Werkzeuge von Bosch. Dabei handelt es sich um sogenannte Bestpreise – es gibt also keine besseren Angebote im Netz. Alle Gadgets sind im Zuge des Amazon Prime Days reduziert (Ende ist heute, am 12. Juli) und nur als Prime-Kunde erhältlich. Weitere Bosch-Angebote aus der Professional-Reihe haben wir hier für dich gecheckt.

Bosch Professional Akkuschrauber Bosch GO 27 Prozent günstiger

Beim Möbelaufbau oder Heimwerken darf eins nicht fehlen: Ein Akkuschrauber. Besonders handlich und kompakt ist der Akkuschrauber Bosch GO aus der Bosch Professional Reihe. Er ist kaum größer als ein herkömmlicher Schraubenzieher und lässt sich dadurch auch sehr gut in verwinkelten Ecken einsetzen. Drückst du das Gerät gegen das jeweilige Material, springt der Motor automatisch an und dreht Schrauben mit 360 Umdrehungen/min in die Wand. Mit 4,6/5 Sternen bei über 4.500 Rezensionen ist der Akkuschrauber darüber hinaus durchweg positiv bewertet.

Im Lieferumfang ist außerdem ein 25-teiliges Bit-Set enthalten, mit dem sich nicht nur Schlitz- und Kreuzschlitz-Schrauben ins Holz drehen lassen, sondern auch Inbus-Schrauben in verschiedenen Größen. Dazu ist ein USB-Ladekabel sowie eine Aufbewahrungs- beziehungsweise Tragebox mit dabei. Das Universal-Werkzeug gibt’s bei Amazon momentan für 49,99 Euro und damit 27 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP.

Bosch Akku Fenstersauger GlassVAC mit über 40 Prozent Rabatt

Das zweite Gadget von Bosch spart dir im Haushalt eine Menge Arbeit. Denn mit dem Akku Fenstersauger GlassVAC befreist du Fenster und sonstige Glasflächen viel schneller und komfortabler von Pollen und Schmutz. Dabei verspricht der Hersteller ein schlierenfreies Putzergebnis bei der Reinigung von Fenstern, Fliesen und Spiegeln. Im Lieferumfang ist neben einer Sprühflasche mit Fensterwischer und dem ‎Akku-Fenstersauger noch ein kleinerer Reinigungskopf für das Saubermachen von Autoscheiben mit dabei.

Das Set der Bosch Home and Garden Reihe ist bei Amazon satte 41 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 49,99 Euro. Auch hier sprechen die über 12.000 Bewertungen mit 4,4/5 Sternen für sich. Da es sich auch hierbei um ein Prime Day Angebot handelt, steigt der Preis vermutlich pünktlich zum 13. Juli wieder an.

Akku Heißklebestift Gluey für unter 25 Euro

Das dritte Bosch-Gadget dürfte vor allem Kreative und Bastelfreunde begeistern. Denn hiermit lassen sich Holz, Stoff, Stein und sonstige Materialien wie mit einer Heißklebepistole zusammenkleben. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Gerät ist der Gluey Heißklebestift jedoch deutlich kompakter und kabellos einsetzbar. Der Heißklebestift ist dabei auch für kurze Reparaturarbeiten zwischendurch bestens geeignet, da das Aufheizen nur eine Minute dauert.

Anders als bei einer regulären Heißklebepistole kommen hier außerdem kleinere Klebe-Sticks zum Einsatz. Bosch packt hier insgesamt 20 Stück mit in den Lieferumfang und bietet so einen guten Start in die Bastelwelt. Darunter sind acht Allzweckkleber sowie mehrere bunte Klebe-Sticks zur Dekoration enthalten. In der Farbe „Cupcake“ (pink) ist der Heißklebestift jetzt für nur 24,69 Euro erhältlich und damit 45 Prozent reduziert. Wem die Farbe nicht zusagt, der kann auch aus vier weiteren Farben wählen – hier werden die Preise allerdings höher.

