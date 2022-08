Nur noch heute & morgen: 20 GB für 10 Euro – Vodafone-Kracher im Endspurt

Nur noch bis Mittwochabend (23:59 Uhr) gibt es beim Mobilfunkanbieter Klarmobil den aktuellen Preis-Tipp unter den Allnet-Flat-Tarifen. Das Angebot gilt seit Ende vergangener Woche und hat es in sich. Für 9,99 Euro erhältst du hier satte 20 GB Datenvolumen pro Monat. Damit lohnt sich der Tarif auch für einige Power-User.

20 GB im Vodafone-Netz für 10 Euro

Neben dem für den Preis recht üppigen Datenvolumen gibt es hier außerdem eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) und Vodafone-Netzzugang. Das Datenvolumen verbrauchst du im LTE-Netz der „Roten“ mit einem Download-Speed von 50 MBit/s. 5G ist für den Preis noch kein Thema.

Dazu kommen einige Netz-Features, wie etwa Voice-over-LTE, was die Sprachqualität spürbar verbessert und WiFi-Call, was in Innenräumen die eine oder andere Verbindungsschwäche ausmerzt. Dazu kannst du den Tarif auch als eSIM aktivieren und ihn so in einer entsprechenden Smartwatch benutzen. Auch als Zweit-SIM im iPhone oder Google Pixel ist der Tarif so verwendbar.

Rabatt, Anschlusspreis und Tarifbeginn

Der Preis von monatlich 9,99 Euro Grundgebühr wird durch einen 20-Euro-Rabatt erwirkt, der jeden Monat auf deiner Rechnung auftaucht. Der Listenpreis für den Tarif liegt nämlich bei teuren 29,99 Euro. Das bedeutet aber auch: Wenn die Mindestvertragslaufzeit nach 24 Monaten ausläuft, würde auch der Rabatt auslaufen und die Grundgebühr auf den teuren Ursprungspreis zurückfallen. Deshalb solltest du in jedem Fall kündigen, wenn sich die zwei Jahre dem Ende zuneigen. Dein Vertragspartner hierfür ist Klarmobil und damit Freenet. Vodafone stellt hier nur den Netzzugang und hat mit dem Tarif selbst nichts zu tun.

Einmalig werden zum Start des Vertrags noch einmal 19,99 Euro Anschlussgebühren fällig. Diese Rechnungsposition ist üblich und keine Kostenfalle. Apropos Vertragsbeginn: Diesen kannst du im Rahmen weniger Wochen flexibel legen. Heißt: Du musst das Angebot nur jetzt im Aktionszeitraum buchen, kannst aber zu einem späteren Zeitpunkt in den Vertrag einsteigen und zahlst auch erst dann. Der flexible Vertragsbeginn lohnt sich etwa dann, wenn du noch in einem alten Tarif steckst und nicht doppelt zahlen willst.

Das Angebot gilt laut Countdown auf der Seite noch bis Mittwochabend. Bis dahin musst du den Tarif gebucht haben, um dir den günstigen Preis zu sichern. Den offiziellen Vertragsbeginn kannst du wie erwähnt auf einen späteren Zeitpunkt legen.