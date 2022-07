20-Euro-Bundle: Günstiges Galaxy S21 FE + Kopfhörer und Antiviren-Software

Im Angebot bei MediaMarkt ist das erst in diesem Jahr vorgestellte Ableger-Flaggschiff Samsung Galaxy S21 FE zusammen mit einem Freenet-Tarif, der dich mit 10 GB Datenvolumen im Gepäck ins Vodafone-Netz schickt. Wir fassen den Deal zusammen – neben Smartphone und Vertrag gibt es nämlich noch mehr.

Galaxy S21 im 20-Euro-Deal: Das steckt im Tarif

Für monatlich 19,99 Euro gibt es die Kombination aus Galaxy S21 FE (128 GB) und „green LTE 10GB“. Einmalig zahlst du noch 79 Euro für das Handy und die obligatorischen 39,99 Euro Anschlussgebühr für den Tarif. Versandkosten entstehen nicht. Die 10 GB Datenvolumen pro Monat kannst du im Vodafone-LTE-Netz mit bis zu 50 MBit/s verbrauchen. Dazu gibt es eine Allnet-Flat für Anrufe und Zugang zum Freenet-Hotspot-Netzwerk mit Millionen WLAN-Zugangspunkten auf der ganzen Welt.

Zur Einordnung: Ohne Vertrag kostet das Galaxy meist noch über 500 Euro (Preisvergleich am Ende des Artikels). Zusammengerechnet warten in diesem Deal 598,75 Euro an Kosten auf dich – gestreckt über die zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit. Knapp 100 Euro bleiben also für den Tarif, das macht effektiv zwischen 3 und 4 Euro für die 10-GB-Allnet-Flat im Vodafone-Netz. Nun sind Tarif und Smartphone aber ja nicht allein in diesem Tarif.

Ohne Aufpreis dazu: Over-Ear-Kopfhörer von Pioneer und McAffee-Software

Kostenlos dazu gibt es außerdem noch zwei weitere Goodies: einerseits die Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Pioneer SE-S3BT-H. Die Kopfhörer kosten normalerweise 48 Euro, sind also im Vergleich eher niedrigpreisig – bieten dafür aber moderne Features wie USB-C, Bluetooth 5.0 und Kompatibilität mit Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant und Alexa. Dazu sind sie faltbar und dadurch auch gut zu transportieren.

Andererseits gibt es zum Galaxy S21 FE noch ein Software-Jahresabo von McAffee gratis dazu. In 12-Monats-Family-Option McAffee LiveSafe stecken ein unter anderem Virenschutz, ein Passwort-Manager und verschiedene Online-Kindersicherungs-Funktionen. Gegenwert der Software für Windows, Android, Mac und iOS – derzeit etwa 20 Euro.

Insgesamt gibt es also noch einmal Zugaben im Wert von fast 70 Euro zu Smartphone und Tarif dazu. Das wiegt die Kosten unserer Rechnung von oben fast auf und so wird der Tarif effektiv fast kostenlos.

Wichtig: Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit steigt die monatliche Grundgebühr auf dann 26,99 Euro. Das ist zu teuer und das Galaxy S21 FE ist dann auch abbezahlt. Du solltest gegen Ende der Vertragslaufzeit also in jedem Fall über eine Kündigung nachdenken oder den Tarif zu besseren Konditionen verlängern.