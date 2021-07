2-für-1-Aktion bei Saturn: So sicherst du dir 50 Prozent Rabatt auf Fernseher

Saturn tauft die Wochenend-Aktion, die am Montagmorgen bereits endet, passenderweise „Tag der Freundschaft“, was zeigen soll, wohin die Reise geht. Auf den ersten Blick wirken die Angebote vielleicht enttäuschend, viele Fernseher werden nicht zum Markt-, sondern zum Hersteller-Preis angeboten. Jetzt greift aber die Saturn-Regelung: Alle Käufe zählen doppelt – bei einmaligem Preis. Benötigst also nicht nur du einen neuen Fernseher, sondern auch einer deiner Freunde lohnt sich die Aktion direkt.

Selbstverständlich ist das kein Muss. Auch, wenn du für zwei Produkte Verwendung hast, lohnen sich die Angebote und im Zweifel kannst du das überschüssige Gerät privat verkaufen und dir somit nachträglich eine Art Rabatt sichern. Die 2-für-1-Angebote bei Saturn gelten nur für teilnehmende Produkte. Und hier sind zum Start der Aktion lediglich ein, zwei Handvoll Produkte mit dabei. Dazu nur aus den Sparten Fernseher und Lautsprecher.

Die meisten Angebote der Aktion beinhalten zwei Fernseher zum Preis von einem. Wie eingangs erwähnt, gibt es hier jedoch keine Marktpreise, sondern in der Regel UVP-Kosten, die auf dem Kassenzettel stehen. Die positive Ausnahme gibt’s weiter unten im Artikel. Je Gerät gibt es also einen runden Rabatt von immerhin 50 Prozent auf den Neupreis, sofern du Verwendung für beide Exemplare hast. Und so ergeben sich einige richtig gute Schnäppchen. Die Funktion ist ganz einfach: Das Aktionsprodukt in den Warenkorb legen, dort die Menge auf 2 stellen und schon wird der Rabatt aktiviert. Nebeneffekt: Den Standardversand (29,90 Euro bei großen Fernsehern) zahlst du nur einmal.

Viele Fernseher im Doppelpack bei Saturn

Auf der Suche nach einem besonders großen Fernseher lohnt sich ein Blick auf den 75 Zoll großen GU75AU7179 von Samsung aus der aktuellen 2021er LED-Modellserie. Er kostet bei Saturn 1.399 Euro. Selbst für ein noch recht neues TV-Gerät mit entsprechender Größe ist das ein stolzer Preis. Gut wird der Deal durch die Verdopplung bei Saturn. Du bekommst für den Preis zwei gleiche geliefert, der rechnerische Einzelpreis liegt somit bei guten 699,50 Euro. Zum Vergleich, das Modell kostet sonst mindestens 979 Euro. Fast 300 Euro mehr als der rechnerische Saturn-Aktionspreis.

→ Hier geht’s zum 75-Zoll-Doppelpack

Eine Nummer kleiner geht es mit dem LG-Fernseher 65UP80009LA, der im Doppelpack 1.049 Euro kostet. Auch aus den technisch höherwertigen Serien der Hersteller gibt es Angebote. So kostet der Samsung QLED-TV GQ65Q82T 1.948 Euro. Aufs Doppel gerechnet sind das weniger als 1.000 Euro je einzelnem Fernseher.

Auch OLED- und Ambilight-Fernseher von Philips sind im Angebot. Der 48 Zoll große OLED-Fernseher kostet zwar über 2.000 Euro – aber eben für zwei Geräte. Den kleineren 43-Zöller LED-TV mit Ambilight gibt’s für 1.299 Euro (649,50 Euro je Gerät).

Über 500 Euro günstiger: Audio-Deal für laute Partys

Neben Fernsehern gibt es auch ein Full-HD-Beamer-Modell – den Acer H6523 ABD für 2 Mal 349,50 Euro (= 699 Euro) – und einen Party-Lautsprecher im Saturn-Angebot. Und hier ist sogar der Preis an sich noch extra reduziert. Vor Aktivierung des Doppel-Angebotes im Warenkorb ist der LG XBoom ON5 bereits von 349 Euro auf 180 Euro reduziert. Das ist schon fast der halbe Preis. Fügst du nun zwei Exemplare in den Warenkorb, gibt es den Einzelpreis von 180 Euro als Extra-Rabatt obendrauf. Die endgültigen Kosten: 180 Euro für zwei Lautsprecher mit eigentlichem 700-Euro-Preisschild. Die LG-Box ist der eigentliche Star unter den Saturn-Schnäppchen – allerdings mutmaßlich nicht so gefragt wie viele der Fernseher-Angebote.

→ Zum Sound-Doppel-Schnäppchen

Menge auf 2 stellen und schon ist der Deal richtig gut: Streichpreis von fast 700 Euro, Kosten bei 180 Euro.

Zudem hast du hier sogar einen direkten Vorteil beim Doppelkauf. Mit Funktionen wie „LG Sound Sync“ kannst du beide gelieferten Lautsprecher verbinden und synchronisieren. Bei Lautsprechern ein häufigerer Bedarf, bei Fernsehern eher nicht. Kompromiss beim LG Xboom – die Box ist nicht akkubetrieben und demnach auf Steckdosen angewiesen.