Netflix: Neue Serien und Filme und Schumacher-Doku im September 2021

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 10 Euro pro Monat. Wer über die Homepage des VoD-Portals ein Abo abschließt, kann seit Mitte August 2020 aber nicht mehr 30 Tage kostenlos all das ausprobieren, was der Streamingdienst im Angebot hat. Der Gratismonat wurde gestrichen und steht allenfalls noch im Rahmen von Sonderaktionen zur Verfügung. Schon ab dem ersten Nutzungsmonat muss der Nutzer seitdem also zahlen. Und dabei hat er die Wahl zwischen drei Modellen, die aktuell zwischen 8 und 18 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen.

Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Inhalte nein ja ja Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte von Netflix nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich in jedem Fall nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Netflix-Serien und -Filme zugreifen sollen. Die Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vor allem für alle Nicht-Single-Haushalte.

Die jüngste Preiserhöhung bei Netflix resultiert aus dem Januar 2021. Seinerzeit wurden die Preise für das Standard- und das Premium-Abo um 1 bezehungsweise 2 Euro pro Monat erhöht.

Netflix App jetzt downloaden

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen.

Es ist also nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Netflix-Highlights offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden. Werbung musst du im Rahmen deines Abos übrigens nicht befürchten.

Filme und Serien streamen: Voraussetzungen bei Bandbreiten beachten

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von Inhalten in SD-Qualität eine Download-Bandbreite von mindestens 1,5 MBit/s. Mehr Bandbreite ist notwendig, wenn die Auflösung die mäßige, aber auf Handys oft ausreichende SD-Qualität übersteigen soll. Bei HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Selbstverständlich darfst du dich auch im September 2021 wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick. Inklusive ersten Bildern aus der neuen Dokumentation „Schumacher“ über den mehrmaligen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. Sie ist ab dem 15. September 2021 abrufbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neue Serien bei Netflix im September 2021

Eines der Serien-Highlights im September bei Netflix ist sicherlich die fünfte Staffel von „Haus des Geldes“, die ab dem 3. September 2021 anläuft. Das Team ist schon seit über 100 Stunden in der spanischen Zentralbank und der Professor ist in Gefahr. Zu allem Übel ist auch noch die Armee im Anmarsch. Was als größter Raubüberfall der Geschichte begonnen hat, endet im Krieg. In Kombination verspricht all das reichlich Hochspannung und Action bis zum großen Finale. Denn Staffel 5 wird gleichzeitig auch die letzte Staffel sein. Der zweite Teil der fünften Staffel startet ab dem 3. Dezember 2021.

In die bereits dritte Staffel startet ab dem 17. September 2021 die Teen-Comedy-Serie „Sex Education“; mit acht neuen Episoden. Die Einrichtung einer Sextherapieklinik in einer Schule spricht sich darin nicht nur langsam herum, sondern wird auch auf die Probe gestellt. Denn eine neue Schulleiterin versucht die Schülerschaft mit allen Mitteln unter Kontrolle zu bekommen. Nerd Otis bereitet sich derweil auf ein geheimes Techtelmechtel vor.

Einer von mehreren Serien-Neustarts ist ab dem 22. September 2021 „Jaguar“. Und hier geht es nicht nur dramatisch, sondern auch actionreich zur Sache. Denn die Serie spielt im Spanien der 1960er Jahre in stellt eine Holocaust-Überlebende in den Mittelpunkt. Sie geht gemeinsam mit Agenten auf die Jagd nach Hunderten von Nazis, die nach dem 2. Weltkrieg untergetaucht sind.

Das sind aber nur zwei Beispiele. Der September 2021 hält für alle Abonnenten von Netflix noch weit mehr Neustarts bereit. Details zu allen neu anlaufenden Serien bei Netflix verrät dir die nachfolgende Tabelle.

Serie Staffel verfügbar ab Besonderheiten Titletown High 1 27. August 2021 Netflix Original Serie

Teen-Serie Good Girls 4 31. August 2021 Netflix Original Serie

Krimi Q-Force 1 2. September 2021 Netflix Original Serie

Comedy / Animation Haus des Geldes 5 3. September 2021 Netflix Original Serie

Thriller Into the Night 2 8. September 2021 Netflix Original Serie

Thriller Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater 5 14. September 2021 Netflix Original Serie

Comedy Chicago Party Aunt 1 17. September 2021 Netflix Original Serie

Comedy / Animation Sex Education 3 17. September 2021 Netflix Original Serie

Teen / Comedy Squid Game 3 17. September 2021 Netflix Original Serie

Thriller Dear White People 4 22. September 2021 Netflix Original Serie

Comedy Jaguar 1 22. September 2021 Netflix Original Serie

Thriller / Abenteuer Bangkok Breaking 1 23. September 2021 Netflix Original Serie

Action / Abenteuer Hospital Playlist 2 23. September 2021 Netflix Original Serie

Comedy Pose 3 23. September 2021 Netflix Original Serie

Drama Blood & Water 2 24. September 2021 Netflix Original Serie

Teen / Drama Im Auge des Wolfes 1 24. September 2021 Netflix Original Serie

Crime Midnight Mass 1 24. September 2021 Netflix Original Serie

Mystery Der Kastanienmann 1 29. September 2021 Netflix Original Serie

Crime Love 101 2 30. September 2021 Netflix Original Serie

Teen / Drama Luna Park 1 30. September 2021 Netflix Original Serie

Drama Baki Hanma 1 September 2021 Netflix Original Serie

Anime Kota Factory 2 September 2021 Netflix Original Serie

Drama / Comedy The Witcher 2 17. Dezember 2021 Netflix Original Serie

Angry Birds - Die Serie 1 2021 Netflix Original Serie

Animation Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 2021 Netflix Original Serie

Action und Abenteuer Stranger Things 4 2021 Netflix Original Serie

Science Fiction

Neue Filme im September 2021 bei Netflix

Neben neuen Serien stehen bei Netflix im September auch wieder einige neue Filme auf der Agenda. Zum Beispiel „Prey“. Zu seinem Junggesellenabschied geht Roman (David Kross) mit seinem Bruder Albert (Hanno Koffler) und ein paar Freunden wandern. Als die Gruppe in der Nähe Schüsse hört, schreiben sie diese zunächst Jägern im Wald zu. Doch als die Freunde von einem mysteriösen Schützen gejagt und buchstäblich zu Freiwild werden, finden sie sich in einem verzweifelten Kampf ums Überleben wieder. Zu sehen ist „Prey“ bei Netflix ab dem 10. September 2021.

Viel Action ist auch in „Kate“ zu erwarten. Einer Auftragskillerin wird bei ihrem letzten Job in Tokio ein tödliches Gift gegeben. Nun bleiben ihr knapp 24 Stunden, um die Auftraggeber zu finden und Rache zu üben. Sehen kannst du „Kate“ bei Netflix ab dem 10. September 2021. Mehr Anspruch verspricht „Der Vogel“. Das Drama erzählt von einer Frau, die einen Verlust zu verarbeiten versucht. Sie muss sich mit einem frechen Vogel in ihrem Garten herumschlagen – und einem Ehemann, der nicht mehr weiter weiß. Abrufbar ab dem 24. September 2021.

Alle Film-Highlights, die bei Netflix im September 2021 laufen, findest du in der nachfolgenden Tabelle. Mit dabei sind auch wieder zwei Anime-Filme.

Titel verfügbar ab Bemerkungen Einer wie keiner 27. August 2021 Netflix Original Film Red Notice 12. November 2021 Netflix Original Film Gibt es ein Leben nach der Party? 2. September 2021 Netflix Original Film Winterbucht 8. September 2021 Netflix Original Film Prey 10. September 2021 Netflix Original Film Kate 10. September 2021 Netflix Original Film Nightbooks 15. September 2021 Netflix Original Film The Father Who Moves Mountains 17. September 2021 Netflix Original Film Ankahi Kahaniya 17. September 2021 Netflix Original Film Bekenntnisse eines unsichtbaren Mädchens 22. September 2021 Netflix Original Film Intrusion 22. September 2021 Netflix Original Film Der Vogel 24. September 2021 Netflix Original Film Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 26. September 2021 Wir waren wie Lieder 29. September 2021 Netflix Original Film Friendzone 29. September 2021 Netflix Original Film Niemand kommt hier lebend raus 29. September 2021 Netflix Original Film Zombieland: Doppelt hält besser 30. September 2021

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, Netflix mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Neben den Serien von Sky sind bei diesem Angebot auch die Inhalte von Netflix in HD zu sehen. Grundlage ist das Standard Paket. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar. Sky Entertainment Plus mit Netflix-Zugang steht ab 20 Euro monatlich zur Verfügung.

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Netflix verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Netflix-Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.