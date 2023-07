Weiterhin ungehindert unterwegs mit Netflix streamen: So geht’s

Immer wieder kommt es vor, dass Netflix Login-Daten von verschiedenen Personen geteilt werden, die nicht in einem Haushalt leben. Neuerungen in Netflix‘ Systemen sollen Account-Sharing nun stärker verhindern. Wer ein eigenes Abonnement besitzt, Netflix aber auch außerhalb der eigenen vier Wände nutzen möchte, kann dadurch eingeschränkt werden. Mit diesen Hinweisen gelingt es dir, etwaige Blockierungen auch an fremden Fernsehern zu umgehen.

Netflix außerhalb der eigenen vier Wände streamen – das Handy als Schlüssel

Es kann unterschiedliche Gründe geben, warum du außerhalb deines Heims mit Netflix streamen möchtest. Womöglich befindest du dich im Urlaub und möchtest in der Zeit den dortigen Fernseher nutzen. Oder du besuchst die Verwandtschaft und willst die Gelegenheit nutzen, um einen Film gemeinsam anzusehen. Versucht sich ein Gerät einzuloggen, das sich nicht in deinem Haushalt befindet, kann es passieren, dass Netflix den Zugriff auf dem neuen Gerät einschränkt. Netflix möchte verhindern, dass du dein Konto mit anderen teilst, es gibt jedoch ein paar Hinweise, die dir ermöglichen, dennoch ungehindert zu streamen.

Der Schlüssel für solche Fälle liegt laut Netflix in der Benutzung deines Smartphones. Du musst einmal im Monat über dein Mobilgerät eine Internetverbindung am Hauptort, also dem Wohnsitz deines Haushaltes aufbauen. Dort öffnest du die Netflix-App auf deinem Smartphone. Jetzt genügt es, das Smartphone an deinem Reiseort mit dem gleichen WLAN zu verbinden, das auch der Fernseher nutzt, auf dem du streamen möchtest. Dein Smartphone wird somit zum Schlüssel, um weiterhin ungestört auf deine Streaming-Inhalte zugreifen zu können. Damit das in Zukunft funktioniert, musst du dich also mindestens einmal im Monat mit deinem Smartphone im heimischen WLAN einloggen. Für die meisten Anwendungsfälle sollte das kein Problem darstellen. Lediglich bei besonders langen Reisen musst du womöglich mit Einschränkungen leben.

So ermittelt Netflix Geräte im Haushalt

Wie genau Netflix erkennt, dass die Nutzung der Geräte außerhalb deines Haushaltes stattfindet, verrät der Streaming-Anbieter nicht. Netflix-FAQs verweisen lediglich darauf, dass Unternehmen „Informationen wie IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten“ verwendet, um festzustellen, ob ein mit dem Konto eingeloggtes Gerät zum Haushalt gehört. GPS-Daten werden dabei folglich nicht abgerufen. Vermutlich ist die IP-Adresse dabei das Hauptkriterium, um den Zugriff zuzuordnen. Dadurch kannst du mithilfe eines Tricks auch über VPN-Optionen von außerhalb auf dein Netzwerk zugreifen. Für Fritzbox-Nutzer ist das seit FritzOS 7.50 möglich, in dem du ein WireGuard-VPN aufsetzt. Andere VPN-Anbieter wie NordVPN bieten eine eigene Meshnet-Funktion, mit der du dich einfach mit dem WLAN zu Hause verbindest.

Theoretisch lassen sich Account-Einschränkungen mit diesen Technologien vollständig umgehen, sodass du auch länger als vier Wochen an einem anderen Ort dein Streaming-Abo nutzen kannst. Zusätzlich kannst du Netflix grundsätzlich ohne Einschränkungen verwenden, wenn die IP-Adresse eines Gerätes das Mobilfunknetz nutzt. Sämtliche mobilen Datenübertragungen werden ungehindert durchgelassen, egal um welches Gerät es sich dabei handelt. So möchte der Streaming-Anbieter gewährleisten, dass du von unterwegs überall auf Abo-Inhalte zugreifen kannst. Du kannst damit jedoch ebenso Beschränkungen umgehen. Dank des hohen Datenverbrauchs auf deinem Smartphone lohnt sich das jedoch nur, wenn du über viel Datenvolumen verfügst oder kurzfristig auf diese Übertragungsmethode ausweichst. Alternativ kannst du auch kostenpflichtig eine zusätzliche haushaltsfremde Person in dein Abonnement aufnehmen.