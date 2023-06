Urlaub in Spanien, Türkei und Co.: In diesen Ländern ist WhatsApp verboten

Stell dir vor: Du bist im Urlaub in Barcelona und machst ganz viele Fotos und Videos von der Stadt, den Sehenswürdigkeiten und Parks. Diese Momente willst du sofort mit deinen Freunden oder deiner Familie teilen. Also verschickst du ganz schnell und einfach alle Aufnahmen per WhatsApp. Aber keine deiner Mitteilungen können zugestellt werden, obwohl du Netz und noch genügend Datenvolumen hast. Wie kann das denn sein?

Kein WhatsApp? – Die Nutzung war verboten

Brasilien, der Iran, Kuba, Türkei und Venezuela: In der Vergangenheit war in all diesen Ländern die Nutzung von WhatsApp nicht erlaubt. Der Chat-Dienst war während Protesten und Ausschreitungen blockiert. Den Regierungen zufolge sollte durch ein Verbot die lokale Telekommunikationsindustrie unterstützen. Die Blockade solle jetzt aber nicht mehr vorkommen, das teilte WhatsApp in einer Mitteilung mit.

→ WhatsApp: 15 Tipps und Tricks, die nicht alle kennen

Die neuste Version funktioniert auch, wenn es Internet-Sperrungen gibt. Das ist aufgrund der integrierten Proxy-Unterstützung möglich. Durch ein Virtual Private Network (VPN) kannst du ebenfalls eine WhatsApp-Sperre vermeiden. Hierbei solltest du nicht vergessen, dass in manchen Ländern die Nutzung eines VPN verboten und strafbar ist. Um das zu vermeiden, kannst du dich über die dortigen Gesetze informieren.

Andere Regelung: Hier ist der Messenger verboten

Auch wenn WhatsApp weltweit bekannt ist und fast jeder den kostenlosen Messenger-Dienst nutzt, ist er in einigen Ländern der Welt verboten. Seit 2017 zählt China dazu. Dort wurde WhatsApp verboten und von WeChat, einem chinesischen Chat-Dienst, ersetzt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, und damit auch in den beliebten Urlaubsorten Dubai und Abt-Dhabi ist die Nutzung von WhatsApp eingeschränkt erlaubt. Es dürfen nur Textnachrichten verschickt und empfangen werden. Alles andere ist streng untersagt. Nordkorea und Syrien verbieten gleichfalls die Nutzung. Dem Online-Magazin VPNOverview.de zufolge haben die Regierungen Sicherheitsbedenken, da die App für Kriminelle oder Terrororganisationen von Vorteil sein könne.