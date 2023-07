WLAN unterwegs & günstig! Preis-Tipp: 140 GB + mobiler Router zum Kracherpreis

Bei O 2 gibt es aktuell einen spannenden Tarif-Deal für alle jungen Leute unter 29 Jahre. Hier zahlst du momentan nämlich lediglich 33,99 Euro im Monat, für satte 140 GB 5G-Datenvolumen. Doch nicht nur das: Hinzu kommt auch noch ein nützlicher mobiler Router, über den du auch unterwegs all deine Geräte am Tarif teilhaben lässt. Das macht dein Internet komplett ortsunabhängig nutzbar, denn der Router benötigt – anders als zum Beispiel der Homespot von O 2 – keine Steckdose, sondern ist akkubetrieben.

Tarif-Schnäppchen: 140 GB für nur 34 Euro

Wer unter 29 Jahre alt ist und einen Vielsurfer-Tarif sucht, macht hier ein echtes Schnäppchen: In diesem Bundle kostet der O 2 Mobile L Boost Tarif mit 140 GB 5G-Datenvolumen für Young-Kunden nämlich lediglich 33,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit). Zusätzlich bekommst du hier jedes Jahr weitere 10 GB mobile Daten dazu. Dadurch bist du mit dem Tarif auch zukünftig top ausgestattet. Gesurft wird dabei mit einer starken Bandbreite von bis zu 300 MBit/s – optimal fürs flüssige Surfen, Chatten und Streamen unterwegs.

Hinzu kommt bei dem Tarif noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenso inklusive. Ein weiterer Vorteil ist die coole Connect-Option. Durch diese kannst du den Tarif auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzen. So holst du dir dann auch eine kostenlose Zweitkarte für den mobilen Router und nutzt die Haupt-SIM in einem Handy (dann kannst du auch das 5G-Netz des Tarifs nutzen). Der Anschlusspreis wird bei dem Tarif-Deal übrigens komplett gestrichen.

Cooles Extra: Mobiler Router sorgt auch unterwegs für Hotspots

Das besondere Extra an diesem Tarif-Deal ist aber natürlich der Huawei 4G Mobile Router (E5576-325), den du für 17,99 Euro (inklusive Versand) dazu bekommst. Das Gerät liefert dir sowohl in deiner Wohnung als auch unterwegs eine stabile Verbindung über die mobilen Daten – komplett unabhängig vom WLAN-Netz. So kannst du den Router problemlos mit zu Freunden, dem Strand oder ins Café nehmen und dort all deine Geräte an deinem Tarif teilhaben lassen. Und auch wenn zu Hause dein WLAN-Netz mal ausfällt, hast du mit dem mobilen Router vorgesorgt. Zudem sparst du dir mit dem Router stets den mobilen Hotspot über dein Smartphone, was deinen Akku schont.

Ein kleiner Nachteil: Der Router ist lediglich LTE-fähig, auf das 5G-Netz musst du hier also verzichten, wenn du ihn nutzt. Gleichzeitig profitierst du aber dennoch von der hohen Bandbreite und solltest dadurch trotzdem stets flüssig surfen. Dieses Bundle bietet dir dadurch nicht nur ein hohes Datenvolumen von 140 GB, sondern ebenfalls eine äußerst hohe Flexibilität.

→ O 2 Mobile L Boost Tarif mit 140 GB und einem mobilen Router für monatlich 33,99 Euro

Doch aufgepasst: Das Angebot richtet sich nur an Personen unter 29 Jahre. Ältere Kunden, die ebenfalls einen Viersurfer-Tarif suchen, sollten sich hingegen schnell noch dieses Angebot anschauen – hier steigt der Preis bald nämlich gewaltig.