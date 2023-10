Starlink per LTE: Start als Mobilfunk-Anbieter im kommenden Jahr

SpaceX, das Unternehmen hinter dem Internet-Satelliten-Dienst Starlink, will schon ab dem kommenden Jahr ganz normale Smartphones per Satellit mit Internet und Telefonie versorgen. Ein entsprechendes Angebot unter dem Namen Direct to Cell hat SpaceX nun auf einer eigenen Webseite vorgestellt. Angekündigt hatte SpaceX, hinter dem Tesla-Milliardär Elon Musk steht, den Dienst bereits im vergangenen Jahr. Eigentlich hätte er auch schon starten sollen, doch erst jetzt wird er konkret.

Starlink will LTE anbieten

Per LTE will Musk demnach Smartphones per Satellit adressieren. Auf einer direkten Verbindung vom Satelliten zum Handy. Da will Musk zunächst per Internetanbindung aus dem All Textnachrichten ermöglichen. Ein Jahr später sollen dann auch weitere Internetanwendungen sowie Sprachtelefonie möglich sein. Auch die Anbindung von IoT-Geräten ist geplant. Du benötigst dafür nach Angaben von SpaceX kein spezielles Handy, dein bisheriges LTE-Handy soll reichen.

Losgehen wird es demnach in den USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und der Schweiz. Erforderlich ist, dass dein lokaler Netzbetreiber mitmacht. In der Schweiz ist das nach aktuellem Stand nur Salt Mobile, in Deutschland noch keiner. Allerdings hat T-Mobile in den USA bereits eine Kooperation vereinbart. Für interessierte Unternehmen gibt es auf der Projektseite eine Kontaktmöglichkeit. Gut möglich also, dass bis zum Start noch Anbieter aus Deutschland dazu kommen. Eingesetzt werden sollen Frequenzen, die das jeweils kooperierende Mobilfunkunternehmen vor Ort zur Nutzung freigibt.

Nur 4 Mbit/s möglich

Zur Nutzung werden die LTE-Telefone freie Sicht zum Himmel benötigen. Die Datenrate wird voraussichtlich deutlich niedriger sein als beim normalen Starlink-Internet. Hier sind 100 Mbit/s und mehr drin. Per LTE wirst du wohl allenfalls einstellige Datenraten bekommen. Vergangenes Jahr sprach Musk von zwei bis vier Megabit pro Sekunde. Dennoch hast du so erstmals die Möglichkeit, auch an den entlegensten Orten dein Handy zu nutzen – etwa wenn es einen Notfall gibt. Preise für die Nutzung gibt es bisher nicht. Sie dürften auch abhängig sein vom kooperierenden Mobilfunkanbieter, da es sich letztlich um eine Art Roaming handelt – per Satellit.