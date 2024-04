Es ist etwa ein Jahr her, da setzte die Deutsche Telekom in ihrer Kommunikation vor allem auf eines: Bestandskunden. „Loyalität muss sich auszahlen, das haben wir aus zahlreichen Kundengesprächen mitgenommen“, ließ sich damals Torsten Brodt als Telekom-Verantwortlicher für Mobilfunk und Konvergenz zitieren. Die Antwort der Telekom darauf: Ein neu geschaffener Treuebonus, der „ein Dankeschön an unsere Kundinnen und Kunden für ihre langjährige Verbundenheit mit der Telekom“ sein sollte. Bis zu 500 Euro solltest du bekommen, wenn du bereits langjähriger Telekom-Festnetzkunde warst und einen neuen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hast. Um auf diesen Betrag zu kommen, musstest du aber tatsächlich stolze 15 Jahre Telekom-Kunde sein.

Telekom schafft Treuebonus ab

Jetzt ist der Treuebonus Geschichte. Die Telekom habe in dem einem Jahr mit dem Treuebonus den „Festnetzbestand ohne Telekom Mobilfunkanschluss erfolgreich aktiviert“, teilte uns das Unternehmen auf Nachfrage mit. „Der Treuebonus hat zu einem Wachstum bei unseren MagentaEINS Kunden geführt.“ Doch jetzt sehe man „allerdings auch das Potenzial für die Ansprache über den Treuebonus ausgeschöpft.“ Sprich: Kunden, die sich jetzt noch nicht haben überzeugen lassen, erwartet man auch nicht mehr als Mobilfunkkunden zu gewinnen. Die Folge: Der ausgelobte Treuebonus ist Geschichte. Zum 31. März 2024 wurde er abgeschafft.

Der Mobilfunker betonte auf Nachfrage, man werde den „langjährigen und treuen Kundinnen und Kunden im Festnetz wie im Mobilfunk […] auch zukünftig immer wieder mit interessanten Angeboten und Aktionen ‚Danke‘ sagen.“ Ein Beispiel seien heute schon die zahlreichen speziellen Angebote in den Magenta Moments der MeinMagenta App.

300 Euro Cashback für Mobifunk-Neukunden

Parallel dazu startete die Telekom eine neue Aktion für Neukunden, die unabhängig davon ist, ob du schon Festnetzkunde bist. Als neuer Mobilfunkkunde, der eine Rufnummer mitbringt, bekommst du 300 Euro Cashback. Das gilt aber nur für Zwei-Jahres-Verträge und nicht für PlusKarten, Young-Tarife oder andere rabattierte Angebote. Die Aktion gilt bis Ende Juni und setzt ein aktives Anfordern des Cashbacks bis 18. Dezember 2024 über die MeinMagenta-App voraus. Es erfolgt kein automatisches Cashback. Auf Sicht von zwei Jahren werden die Grundpreise der hochpreisigen Netzbetreiber-Mobilfunktarife dadurch rechnerisch 12,50 Euro pro Monat günstiger. Durch MagentaEins, also die Kombination mit einem Telekom-Festnetzanschluss, sind weitere Rabatte möglich. Bisher gab es bereits 240 Euro Cashback – auch, wenn du keine Rufnummer mitgebracht hast.

Stand: 08.06.2022 Magenta Mobil XS Magenta Mobil S Magenta Mobil M Magenta Mobil L Magenta Mobil XL Netz Telekom: GSM, LTE, 5G Grundpreis SIM Only 34,95 Euro 39,95 Euro 49,95 Euro 59,95 Euro 84,95 Euro Laufzeit Wahlweise 1 oder 24 Monate Einmalentgelt 39,95 Euro Datenvolumen 5 GB 10 GB 20 GB 40 GB Flatrate Telefon-Flatrate ja SMS-Flatrate ja Telekom-WLAN-Hotspot-Flat ja EU-Roaming enthalten enthalten enthalten enthalten Fair Use Magenta Eins Vorteil Grundkosten: 29,95 Euro

Datenvolumen 10 GB Grundkosten: 34,95 Euro

Datenvolumen 20 GB Grundkosten: 44,95 Euro

Datenvolumen 40 GB Grundkosten: 54,95 Euro

Datenflatrate entfällt Pluskarte (identischer Tarif für zweiten Nutzer) 19,95 Euro Pluskarte+ (identischer Tarif für weiteren Nutzer) 9,95 Euro PlusKarte Kids & Teens (identischer Tarif für Kinder) 9,95 Euro PlusKarte Data (identischer Tarif für reine Datennutzung) 9,95 Euro Magenta Eins-Vorteil 10 GB Datenvolumen, 5 Euro Rabatt 20 GB Datenvolumen, 5 Euro Rabatt 40 GB Datenvolumen, 5 Euro Rabatt Flatrate-Datenvolumen, 5 Euro Rabatt – hier bestellen

