Sky: Neuheiten en masse für alle Kunden im Dezember

Es dauert nicht mehr lange, dann dürfen wir uns alle zurücklehnen und zum Jahresfinale 2024 einige entspannte Feiertage genießen. Zugegeben: Sind Kinder im Spiel, dürfte auch der Endspurt des laufenden Kalenderjahres für alle Beteiligten ziemlich aufregend werden. Aber vielleicht kann dann ja eine neue Serie oder ein packender Film dafür sorgen, dass man ein wenig runterfahren kann, während die Kleinen zum Beispiel schon das Reich der Träume erkunden. Beim Pay-TV-Sender Sky und dem zugehörigen Streamingdienst Wow wird es in den kommenden Wochen jedenfalls so einige packende Neustarts zu entdecken geben.

„Get Millie Black“ startet bei Sky durch

Schon ab dem 3. Dezember 2024 geht im linearen Programm von Sky Atlantic (und parallel auf Abruf) die neue Drama-Serie „Get Millie Black“ an den Start. Im Mittelpunkt steht in fünf Episoden die hartnäckige Ermittlerin Millie-Jean Black (Tamara Lawrance), die Scotland Yard verlässt, um die britische Polizei und ganz London hinter sich zu lassen. Ihr Weg führt sie zurück zu ihren Wurzeln – nach Jamaika. Dort möchte sie für die örtliche Polizei nach Vermissten suchen. Die Spuren eines mysteriösen Falls führen sie dabei in die Bergplantagen der postkolonialen Elite. Und von dort führen ihre Ermittlungen direkt zurück nach London, wo sie dann selbst zur Gejagten wird. Denn plötzlich scheint die ganze Welt hinter ihr her zu sein.

„The Franchise“: Chaos am Filmset

Zu Nikolaus lässt Sky eine weitere neue Serie auf seine Kunden los: „The Franchise“. Hier ist in acht Episoden Daniel Kumar (Himesh Patel) als erster Regieassistent für den exzentrischen deutschen Autorenfilmer Eric Bouchard (Daniel Brühl) tätig und muss laufend zwischen seinem Chef, dem Filmstudio und den Hauptdarstellern einer gigantischen Comic-Verfilmung vermitteln. Doch am Set kommt es fortlaufend zu neuen Problemen, sodass die Produktion immer weiter hinter dem eigentlichen Drehplan zurückfällt. Als dann auch noch der Produzent gefeuert und durch Daniels Ex Anita (Aya Cash) ersetzt wird, ist das Chaos perfekt. Das HBO Original ist bei Sky ab dem 6. Dezember 2024 verfügbar.

Hast du das Cinema-Paket von Sky abonniert? Dann kannst du dich als Pay-TV-Abonnent von Sky über Paramount+ unter anderem auch auf die neue Action-Serie „Zorro“ freuen, „Dexter: Original Sin“ sehen und ab Heiligabend auf die neue Star-Trek-Serie „Section 31“ zugreifen. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu allen Serien- und Doku-Neustarts der kommenden Wochen.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen The Loud House 8 1. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen S.W.A.T. 8 5. November 2024 Sky One Vorsicht Abgrund! Die gefährlichsten Straßen der Welt 4 6. Novemvber 2024 Sky Documentaries The Day of the Jackal 1 7. November 2024 Sky Atlantic Sky Original Serie Brandy Melville: Der Kult um die Fast-Fashion-Hölle 1 8. November 2024 Sky Documentaries Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles 1b 8. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Kill or Be Killed 1 8. November 2024 Sky Crime One South: Porträt einer Psychiatrie 1 8. November 2024 Sky Documentaries Turmschatten 1 15. November 2024 Sky Atlantic The Hungry Games: Wettkampf der Braunbären 1 15. November 2024 Sky Nature Wild Wild Space 1 15. November 2024 Sky Documentaries Dune: Prophecy 1 18. November 2024 Sky Atlantic Landman 1 18. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Prosecuting Evil With Kelly Siegler 1 20. November 2024 Sky Crime Der König der Betrüger: Hamish McLaren und seine Verbrechen 1 21. November 2024 Sky Crime Stevie van Zandt: Schauspieler, Musiker, Aktivist 1 21. November 2024 Sky Documentaries Murder Uncut 1 25. November 2024 Sky Crime Somebody Somewhere 3 27. November 2024 Sky Atlantic Transformers: Earthspark 3 29. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Fantasmas 1 30. November 2024 Sky Atlantic The Agency 1 30. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Get Millie Back 1 3. Dezember 2024 Sky Atlantic Versunkene Kriegsschiffe: Geheimnisse aus der Tiefe 1 3. Dezember 2024 Sky Documentaries Kennedy, Sinatra und die Mafia 1 6. Dezember 2024 Sky Documentaries The Franchise 1 6. Dezember 2024 Sky Atlantic Zorro 1 6. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mord mit Aussicht 4 7. Dezember 2024 Sky Krimi Wilde Karibik mit Liz Bonnin 1 9. Dezember 2024 Sky Nature Dexter: Original Sin 1 13. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Ride with Norman Reedus 1 & 2 13. Dezember 2024

27. Dezember 2024 Sky Documentaries Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz 1 19. Dezember 2024 Sky Crime Sky Original Frasier 2 20. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Wild World mit Patrick Aryee 1 20. Dezember 2024 Sky Nature Motorway Cops - Verkehrssünder im Visier 4 23. Dezember 2024 Sky Documentaries Black Widow - Männer im Netz einer Mörderin 1 26. Dezember 2024 Sky Crime Sky Original Unter Verdacht: Die Abgründe der Polizei 1 30. Dezember 2024 Sky Crime Star Trek: Section 31 1 24. Januar 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Lockerbie: A Search for Truth 1 Januar 2025 Sky Yellowjackets 3 14. Februar 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Atomic 1 2025 Sky Sky Original Gangs of London 3 2025 Sky Sky Original School Spirits 2 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 3 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Last Of Us 2 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie

Neue Filme bei Sky und Wow im Dezember 2024

Film-Fans dürfen sich bei Sky und Wow in den kommenden Wochen unter anderem auf einen neuen Blockbuster mit Mark Wahlberg freuen: „Arthur der Große“. Noch mehr Action ist in „Air Force One Down“ garantiert, wenn Terroristen das Flugzeug des US-Präsidenten kapern. Und wer eine winterliche Liebesgeschichte zu Weihnachten sehen möchte: „What Happens Later“ mit Meg Ryan und David Duchovny nicht verpassen! Ab dem 1. Weihnachtsfeiertag kannst du zudem „The Fall Guy“ mit Ryan Gosling und Emily Blunt bei Sky sehen. Dabei handelt es sich um eine lose Filmadaption der Fernsehserie „Ein Colt für alle Fälle“ aus den 1980er Jahren.

Andrea lässt sich scheiden (5. Dezember 2024)

The Killer (6. Dezember 2024)

One Life (7. Dezember 2024)

Die Herrlichkeit des Lebens (12. Dezember 2024)

Arthur der Große (13. Dezember 2024)

Air Force One Down (14. Dezember 2024)

The American Society of Magical Negroes (19. Dezember 2024)

A Quiet Place: Tag Eins (20. Dezember 2024)

What Happens Later (21. Dezember 2024)

The Fall Guy (25. Dezember 2024)

They See You (27. Dezember 2024)

WOW! Nachricht aus dem All (28. Dezember 2024)

All das reicht dir nicht? Kein Problem! Ab dem 12. Dezember 2024 läuft auf Sky Cinema Highlights das Beste an Filmen in Dauerschleife. „Oppenheimer“, „The Beekeeper“, „The Expendables 4“, „Dune: Part Two“ oder auch „Saw X“ sind unter anderem dabei. Ab dem 16. Dezember wiederum verwandelt sich Sky Cinema Family in einen bunten Mix aus den schönsten Weihnachtsfilmen. Alle Streifen stehen natürlich ebenfalls auf Abruf zur Verfügung.