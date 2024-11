Sky: Neue Top-Serie lässt keine Luft zum Atmen

Es dauert nur noch wenige Tage, dann startet bei Sky eine neue Original-Serie. Also eine Produktion, die von Sky selbst in Auftrag gegeben wurde: „The Day of the Jackal“. Am Donnerstagabend, 7. November, geht es zur Prime Time mit den ersten beiden Episoden der ersten Staffel los. Und zwar sowohl linear im Programm von Sky Atlantic, als auch auf Abruf (Sky Go / Sky Q) und bei Wow, dem Streamingdienst des größten deutschsprachigen Pay-TV-Senders.

„The Day of the Jackal“ bei Sky – darum geht’s

Bei der neuen Thrillerserie handelt es sich um eine Neuverfilmung des Erfolgsromans von Frederick Forsyth. Die Serie taucht aber tiefer in den Charakter des chamäleonartigen „Anti-Helden“ ein, der im Mittelpunkt der Geschichte steht. In zehn Episoden dreht sich nämlich alles um den sogenannten Schakal (Eddie Redmayne), einen äußerst schwer zu fassenden Ausnahmekriminellen. Der Einzelgänger verdient seinen Lebensunterhalt damit, gegen Bezahlung höchster Summen tödliche Aufträge auszuführen.

Doch nach seinem letzten Mord trifft er auf eine ebenbürtige Gegnerin: die hartnäckige britische Geheimdienstoffizierin Bianca (Lashana Lynch). Es entwickelt sich eine atemlose Katz-und-Maus-Jagd quer durch Europa. Und tatsächlich gelingt es Bianca, den Schakal aufzuspüren. Dabei hinterlässt sich allerdings eine Spur der Verwüstung. Du darfst dich also auf eine ordentliche Portion Action freuen. Eine weitere Rolle in der neuen Sky-Serie übernimmt Úrsula Corberó. Als Nuria spielt sie den Mittelpunkt des Privatlebens des Schakals, weiß aber nicht, wer er wirklich ist.

Bekannter Film als Serie neu verfilmt

Im Jahr 1973 hat es bereits einen preisgekrönten Film von Universal Pictures gegeben, der auf der gleichen Geschichte aufbaut. Die neue Serie wird von Carnival Films produziert, einem Studio, das zu den Universal International Studios gehört. Der Auftrag zur Produktion kam von Sky Studios und dem US-amerikanischen Video-on-Demand-Dienstleister Peacock. Regie führt der international preisgekrönte Regisseur Brian Kirk („Game of Thrones“, „Luther“, „Boardwalk Empire“). Den offiziellen Trailer kannst du dir bei YouTube ansehen.