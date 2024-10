Chucky ist zurück: Nimm dich in Acht, sonst holt er dich!

Puppen und Clowns können einem ganz schön Furcht einflößen. Kein Wunder, dass sie in Horrorfilmen so oft aufgegriffen werden. Eine der bekanntesten Horrorpuppen dürfte seit den 1980er Jahren Chucky sein. Und auch knapp 36 Jahre später treibt die Mörderpuppe immer noch ihr Unwesen.

Chucky ist zurück – gib besser Acht

Eine idyllische Kleinstadt mitten in Amerika. Diese Idylle wird jedoch von einer sogenannten „Good Guy“-Puppe auf den Kopf gestellt. Obwohl sie harmlos aussieht, ist sie der Teufel höchstpersönlich. Denn kurz nach ihrem Auftauchen geschehen brutale Morde.

In der brandneuen Staffel der Serie dreht sich das Schicksal für Chucky jedoch um. Die Mörderpuppe wurde Exorzismus unterzogen, um ihr das Böse auszutreiben. Etwas, was Chucky überhaupt nicht gefällt. Verzweifelt versucht er, seinen Körper zu retten. Das kann einem uralten Ritual zufolge nur in einem bösen Haus geschehen – was demzufolge das Weiße Haus ist. Mithilfe des Sohn des Präsidenten gelangt Chucky ins Weiße aus und gibt sich dort als toter Bruder von Henry aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Tiffany sitzt derweil im Gefängnis und gesteht den Mord, wegen dem sie hinter Gittern sitzt. Während sie versucht, dennoch aus dem Gefängnis freizukommen, suchen Jake, Lexy und Devon nach einem Weg, Chucky endgültig vom Morden abzuhalten.

Hier findest du die Horror-Serie im Stream

1988 erschien der erste Film zu „Chucky – Die Mörderpuppe“, der zahlreiche Adaptionen nach sich zog. Dazu zählt auch die Serie von Don Mancini, der Chucky höchstpersönlich erschuf. Pünktlich zu Halloween erscheint nun die dritte Staffel der Serie, die sich Sky sowie WOW exklusiv sichern.

Und damit nicht genug: Ab dem 31. Oktober kannst du nicht nur Staffel 3, sondern auch 1 und 2 von „Chucky“ streamen. Auch der neueste Film zur Horrorpuppe, „Cult of Chucky“, ist bei Sky verfügbar.