Top 3 Serien zu Halloween: Diese Perlen gibt es bei Netflix, Prime und Disney+

Binge Watching anstatt Filme schauen ist dein Ding. Und das auch an Halloween. Passend zum gruseligsten Tag des Jahres haben wir dir drei Top-Halloween-Serien herausgesucht, die du derzeit exklusiv bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ finden kannst.

Für den Fall der Fälle: Top 10 Horror-Filme

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Guillermo del Toro ist bekannt dafür, Grusel in Filmform zu erschaffen. So auch in seiner noch recht neuen Anthologieserie „Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities“, in der insgesamt acht gruselige Geschichten erzählt werden. Kuriositäten, Monster, Horror, Magie oder makaber: Die Serie vereint verschiedene Stile, um dir das Fürchten zu lehren. Guillermo del Toro fungiert dabei als Kopf der Serie, während hinter den einzelnen Episoden verschiedene Regisseure stecken – unter anderem Jennifer Kent, Guillermo Navarro und Panos Cosmatos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Zu sehen ist diese Grusel-Serie exklusiv bei Netflix. 2022 hatte sie dort ihre Premiere.

The Exorcist (Serie)

„Der Exorzist“ ist wohl jedem ein Begriff, egal, ob man Horrorfilme mag oder nicht. Die gleiche Thematik behandelt auch eine Serie, die ebenfalls den gleichen Titel trägt: „The Exorcist“. Dort hat es die fromm erzogene Familie Rance mit ungewöhnlichen Aktivitäten in ihrem Haus zu tun. Spukt es? Nein, Angela Rance hat vielmehr den schrecklichen Verdacht, dass in dem Haus besessene Dämonen ihr Unwesen treiben. Die Ereignisse überschlagen sich, als die Dämonen immer mehr den Hausfrieden zerstören. Angela wird dabei selbst immer mehr in die bösen Machenschaften der Dämonen hineingezogen, obwohl sie verzweifelt versucht, ihren Glauben aufrechtzuerhalten. Zwei Priester eilen Angela und ihrer Familie zu Hilfe – doch auch ihr Glaube wird auf die Probe gestellt.

Die Serie „The Exorcist“ kannst du exklusiv bei Amazon Prime Video oder weitere Zusatzkosten sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Tipp: Amazon bietet erneut den „Home of Horror Channel„, in dem allerhand gruselige Filme unter einem Dach versammelt sind. Du kannst ihn für sieben Tage kostenlos testen. Danach zahlst du 3,99 Euro im Monat.

Buffy – Im Bann der Dämonen

Kein ausgereifter Horror, aber ein zeitloser Klassiker zu Halloween sowie zur Herbstzeit: „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Die Fantasy-Serie erzählt die Geschichte von Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), die ins kalifornische Sunnydale zieht. Anders als der Name der Stadt vermuten lässt, wurde sie auf einem Höllenschlund erbaut, der das Tor zur Unterwelt und damit zu bösartigen Kreaturen ist. Anstatt Normalität lebt die 16-Jährige in Kämpfen gegen Dämonen aus der Unterwelt und bösartige Mächte.

Unter anderem ist in der Kultserie auch Alyson Hannigan von „How I Met Your Mother“ zu sehen. Disney+ holt „Buffy – Im Bann der Dämonen“ zu Halloween zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt