Sky startet neuen Serien-Hit: Neonazis in der Todesfalle

Zwar dauert es noch einige wenige Wochen, bis ab dem 15. November 2024 auf Sky die neue High-End-Thriller-Serie „Turmschatten“ startet, doch schon jetzt sind die Vorschusslorbeeren groß. Nicht nur aufgrund des hochkarätig besetzten Casts, sondern auch aufgrund der Vorlage. Denn die neue Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller aus der Feder von Peter Grandl.

„Turmschatten“: Darum geht’s in der Thrillerserie bei Sky

Erzählt wird in „Turmschatten“ die Geschichte um einen brutalen Anschlag von Neonazis auf die Adoptivtochter des Holocaustüberlebenden Ephraim Zamir. Der greift daraufhin zu drastischen Maßnahmen: Er ergreift die beiden Täter und hält sie in seiner Gewalt. Im Internet fordert Zamir eine schnell wachsende Online-Community zu einer Abstimmung über Leben und Tod der vermeintlichen Täter auf.

Innerhalb kürzester Zeit wird der Ort der Geiselnahme, ein mittelalterlich anmutender Wehrturm, zum Schauplatz mehrerer Auseinandersetzungen zwischen Geiselnehmer, rechtsradikalen Geiseln, Demonstranten, einem gigantischen Polizeiaufgebot und sensationsgierigen Medien. Der durch nichts zu stoppende Online-Stream seiner Verhöre der Geiseln entwickelt sich zu einem riesigen Medienspektakel. Während die Quoten für „Tod“ unablässig wachsen, läuft der Polizei die Zeit davon.

In den Hauptrollen sind neben Heiner Lauterbach und Désirée Nosbusch auch Klaus Steinbacher, Milena Tscharntke, Anja Herden, Murathan Muslu, Paul Wollin und Michael Roll zu sehen. Produzent ist Thomas Peter Friedl („Der Beischläfer“), Regie führt in allen sechs Episoden Hannu Salonen („Schuld“). Die Drehbücher schrieb neben Buchautor Peter Grandl auch Christian Limmer. Für die Produktion zeichnen sich The Amazing Film Company und Paramount Television International Studios verantwortlich.

Abruf der Serie auch bei Wow möglich

Sky Atlantic zeigt die Episoden von „Turmschatten“ ab dem 15. November 2024 immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Ebenso ist es natürlich möglich, die neuen Episoden über Sky Q, Sky Go und bei Wow zu sehen. Es ist das erste Mal nach langer Zeit, dass bei Sky mal wieder eine deutsche Produktion seine Premiere feiern darf. Den zugehörigen Trailer kannst du hier sehen.