Sky zündet Neuheiten-Feuerwerk für alle Kunden

Auf den vielleicht interessantesten Serien-Neustart musst du als Abonnent von Sky oder Wow bis zum 20. Oktober 2024 warten. Denn dann startet bei Sky Atlantic und auf Abruf die vierte Staffel von „True Detective“. Dieses Mal mit Kali Reis und Jodie Foster in den Hauptrollen. Letztgenannte hat für ihre Rolle als Liz Danvers erst kürzlich einen Emmy abgeräumt. Reinschauen sollte sich bei der Neuauflage der Krimi-Serie, die insbesondere für ihre erste Staffel weltweit gefeiert wurde, also lohnen.

„True Detective: Night Country“ – Darum geht’s

Die Story von „True Detective: Night Country“ könnte düsterer kaum ausfallen: Als der Winter über Ennis im äußersten Norden Alaskas hereinbricht, versinkt alles in der Dunkelheit und Kälte der monatelangen Polarnacht. Und mitten in diesem Setting verschwinden plötzlich acht Männer spurlos – die komplette Besatzung der arktischen Forschungsstation Tsalal. Die beiden Polizistinnen Liz Danvers und Evangeline Navarro sollen zusammen den rätselhaften Fall lösen, obwohl sie sich bei ihren letzten gemeinsamen Ermittlungen vor einigen Jahren überworfen haben. Dafür müssen sie nicht nur die unheilvollen Geheimnisse ergründen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen, sondern sich auch ihren eigenen dunklen Abgründen stellen (zum Trailer).

„Industry“ Staffel 3: Ein HBO-Original wird fortgesetzt

Noch etwas später, nämlich ab dem 30. Oktober 2024, ist bei Sky und Wow die Drama-Serie „Industry“ mit neuen Folgen zu sehen. Die Serie gibt einen Einblick in die Blackbox der Hochfinanz-Szene, indem sie eine Gruppe junger Banker dabei begleitet, wie sie ihre Identität in dem von Sex und Drogen geprägten Umfeld des Londoner Büros der interntionalen Bank Pierpoint & Co entwickeln. In der dritten Staffel stehen Yasmin, Robert und Eric im Mittelpunkt des bevorstehenden Börsengangs von Lumi, einem Unternehmen für umweltfreundliche Energietechnik. Zudem möchte Harper, der Pierpoint einst verlassen hat, unbedingt wieder in den süchtig machenden Nervenkitzel der Finanzwelt eintauchen. Die FutureDawn-Portfoliomanagerin Petra Koenig scheint die perfekte Partnerin für ihn zu sein (zum Trailer).

Die Mörderpuppe ist zurück: „Chucky“ startet in Staffel 3

Außerdem geht bei Syfy, Teil des TV-Programm-Angebots von Sky, der blutrünstige Feldzug der Mörderpuppy „Chucky“ weiter. Es ist bereits die dritte Staffel der Horror-Serie, die als Deutschland-Premiere ab dem 31. Oktober 2024 an den Start geht. Von Machtgier getrieben nimmt die dämonisch Mörderpuppe in den neuen Folgen der Horrorserie den US-Präsidenten ins Visier – und verwandelt dabei das Weiße Haus in eine Todesfalle (zum Trailer).

Drei attraktive Serien-Fortsetzungen bei Paramount+

Für Kunden mit einem Sky Cinema Paket lohnt sich der Oktober 2024 hinsichtlich neuer Serien noch mehr. Denn ab dem 4. Oktober startet über das inkludierte Paramount+ die dritte Staffel der Mystery-Horrorserie „From“. Zehn weitere Folgen, unter anderem mit Harold Perrineau („Lost“), gehen an den Start (zum Trailer). Ab dem 24. Oktober kannst du dich zudem auf neue Episoden der animierten Star-Trek-Serie „Lower Decks“ freuen. Die bereits fünfte Staffel startet (zum Trailer). Wiederum mit Staffel 2 wird bei Paramount+ die Action-Serie „Lioness“ fortgesetzt. Ab dem 27. Oktober geht es hier mit neuen Episoden weiter. Teil des Casts sind neben Zoe Saldana und Laysla de Oliveira unter anderem auch Morgan Freeman und Nicole Kidman (zum Trailer).

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen The Penguin 1 20. September 2024 Sky Atlantic Dreaming of a Freaking Fairy Tale 1 26. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Parole - Bewährung oder Haft 1 27. September 2024 Sky Crime Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles 1 27. September 2024

[statt 6. September 2024] Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino 2 30. September 2024 Sky One From 3 4. Oktober 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen White Savior Complex: Gefährliche Hilfe 1 4. Oktober 2024 Sky Documentaries Navajo Police: Class 57 1 11. Oktober 2024 Sky Documentaries Masterchef USA 14 14. Oktober 2024 Sky One Motorway Cops - Verkehrssünder im Visier 2 14. Oktober 2024 Sky Documentaries Pike County Murders: A Family Massacre 1 17. Oktober 2024 Sky Crime Movile Pass - Der große Crash an der Kinokasse 1 18. Oktober 2024 Sky Documentaries True Detective: Night Country 4 20. Oktober 2024 Sky Atlantic Sin City Murders 1 21. Oktober 2024 Sky Crime Star Trek: Lower Decks 4 24. Oktober 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Texas: Einblicke in den Lone Star State 1 25. Oktober 2024 Sky Documentaries Lioness 2 27. Oktober 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Was nach dem Mord geschah 2 29. Oktober 2024 Sky Crime Industry 1 30. Oktober 2024 Sky Atlantic John Carpenter's Suburban Screams 1 30. Oktober 2024 Sky Crime Chucky 3 31. Oktober 2024 Syfy The Day of the Jackal 1 7. November 2024 Sky Turmschatten 1 15. November 2024 Sky Atlantic Landman 1 18. November 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dexter 1 13. Dezember 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dune: Prophecy 1 Ende 2024 Sky Atlantic Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Frasier 2 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original Zorro 1 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Atomic 1 2025 Sky Sky Original Star Trek: Strange New Worlds 3 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Last Of Us 2 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky und Wow im Oktober 2024

Abseits der neuen Serien stehen natürlich auch wieder neue Filme auf der Agenda von Sky und Wow. Neben verschiedenen Sonderprogrammierungen rund um Halloween Ende Oktober stehen auch andere Blockbuster im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Unter anderem der Action-Kracher „Godzilla x Kong: The New Empire“ oder auch der Animations-Hit „Kung Fu Panda 4“.

The Zone of Interest (3. Oktober 2024)

Godzilla x Kong: The New Empire (4. Oktober 2024)

Desperation Road (5. Oktober 2024)

Drive-Away Dolls (10. Oktober 2024)

So sind wir, so ist das Leben (17. Oktober 2024)

Kung Fu Panda 4 (18. Oktober 2024)

Halloween bei den echten Louds (18. Oktober 2024 / Paramount+)

The Devil Conspiracy (19. Oktober 2024)

Gondola (24. Oktober 2024)

Imaginary (25. Oktober 2024)

The Kill Room (26. Oktober 2024)

Glückliche Männer (31. Oktober 2024)

Ab dem 25. Oktober läuft zudem auf Sky Cinema Family im Pay TV viel Gruselspaß für die ganze Familie. Teil der Sonderprogrammierung Sky Cinema Spooky sind Filme wie „Beetlejuice“, „Casper“, „Tintenherz“ und „Die unendliche Geschichte – Remastered“. Noch gruseliger geht es ebenfalls ab dem 25. Oktober 2025 auf Sky Cinema Highlights zur Sache. Denn bei der zweiten Sonderprogrammierung Sky Cinema Halloween laufen dann Horrorstreifen wie „Freitag, der 13.“, „From Dusk Till Dawn“ und „The Ring“. Alle Filme stehen auch auf Abruf bei Wow zur Verfügung.